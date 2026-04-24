Grande Fratello Vip: Valeria Marini entra nella Casa, ma che ruolo avrà?

La porta rossa della Casa sta per aprirsi a una nuova protagonista: Valeria Marini sarebbe pronta a fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip già nella puntata di domenica. L'annuncio è arrivato direttamente dalla showgirl durante un'intervista a Monica Setta per il programma Storie al bivio weekend, in onda sabato 25 aprile alle 15:30 su Rai 2.

Il dietrofront dopo i dubbi: il consiglio di Pierluigi Diaco

Negli ultimi giorni si era parlato molto di un possibile ingresso della "Valeriona nazionale", ma inizialmente sembrava che la showgirl avesse rifiutato. Lei stessa, infatti, aveva spiegato di aver chiesto un parere a Pierluigi Diaco, con cui collaborava nel programma BellaMa, dove curava la rubrica "La Posta Stellare".

Secondo il racconto della Marini, il conduttore le avrebbe suggerito prudenza: "Gli ho chiesto un parere e lui mi ha detto di non farlo". Diaco, però, aveva poi precisato in diretta: "Non ti ho detto di no, ti ho solo dato un consiglio", invitandola a valutare bene, visto che aveva già partecipato più volte al reality.

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La decisione finale: "Domenica entrerò nella Casa"

Ora qualcosa è cambiato. Nell'intervista a Monica Satta che vedremo in onda domani, Valeria Marini ha confermato senza esitazioni "Domenica entrerò nella Casa del GF. Ho deciso di vivere questa avventura con lo spirito sportivo e l'entusiasmo di sempre. Nella Casa ritroverò tante amiche, dalla Mussolini alla Volpe. È un'edizione molto dinamica, perciò ho scelto di dire sì. In passato avevo rinunciato dopo un consiglio negativo di un amico".

Quale sarà il ruolo di Valeria Marini nel reality?

Resta però un dubbio importante: quale sarà il suo ruolo? Non è ancora chiaro se si tratterà di una concorrente a tutti gli effetti o di una presenza temporanea. La finale del Grande Fratello Vip non è stata ancora ufficializzata, anche se i rumor parlano di metà maggio. Con il programma che dalla prossima settimana dovrebbe andare in onda una sola volta a settimana e poche puntate rimaste, è più probabile che la Marini entri come ospite speciale. Un ritorno breve ma destinato a lasciare il segno, come già accaduto in passato nella storia del reality più spiato d'Italia.