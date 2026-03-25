GF Vip, 8 eliminato e nomination 24 marzo: chi è uscito e chi è al televoto

Tutti i risultati della terza puntata del Grande Fratello Vip 8: eliminazione, nomination e riassunto di quanto accaduto tra scontri, polemiche e nuove dinamiche nella casa.

La serata del 24 marzo del Grande Fratello Vip 8 è stata ricca di tensioni, confronti accesi e momenti emotivi. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo appena una settimana dall'inizio del reality, la dinamica tra i concorrenti è già ben delineata: alcuni protagonisti molto attivi, altri più defilati. La puntata è passata velocemente e ha visto anche il primo eliminato, mentre quattro concorrenti sono finiti al televoto non eliminatorio.

Il "pillola-gate" e lo scontro Elia-Cassini

Gran parte della puntata è stata dedicata al caso delle pillole, che ha acceso un duro scontro tra Dario Cassini e Antonella Elia. Il comico ha accusato la showgirl di avergli nascosto i medicinali, ma la versione è stata contestata: Giovanni Calvario ha dichiarato di aver visto proprio Cassini nascondere le pillole nel beauty della showgirl.

La regia ha però affermato di non avere immagini dell'accaduto, lasciando il dubbio tra concorrenti e pubblico. Antonella Elia, visibilmente provata, ha dichiarato: "Sono disgustata, la menzogna è uno dei peccati più tremendi. Una persona così non esiste più per me."

Dario Cassini

Lite tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe

Altro momento di forte tensione è stato lo scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. La discussione è nata dalla sveglia mattutina del Grande Fratello per ricordare alla Mussolini di assumere una medicina. La Volpe ha criticato la situazione, suggerendo soluzioni alternative, ma la Mussolini ha reagito duramente: "Lo sente solo lei con queste orecchie e queste ciglia." Da lì è nato un confronto acceso tra le due.

Il bacio tra Lucia e Renato e le polemiche

Si è poi parlato del bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi, che però non ha convinto né il pubblico né le opinioniste. Cesara Buonamici ha insinuato che possa trattarsi di una strategia legata alle nomination. Anche Ibiza Altea, con cui Renato aveva flirtato, ha espresso un giudizio pungente su Lucia, scatenando la reazione di Selvaggia Lucarelli, che ha criticato duramente l'uso del termine "leggera".

Antonella Elia e Adriana Volpe

Scontri nella casa: Berry contro Brigante

Tensione anche tra Marco Berry e Nicolò Brigante. Berry ha definito Brigante "tutto muscoli e poco cervello", scatenando polemiche. Le opinioniste hanno attaccato Berry: Buonamici lo ha criticato per i toni. Lucarelli lo ha definito "un uomo un po' boomer, invidioso della giovinezza altrui"

Momenti emozionanti: la storia di Ibiza Altea

Non sono mancati momenti toccanti. Ibiza Altea ha raccontato la sua storia personale: diventata madre a 17 anni, ha perso il compagno in un incidente quando il figlio aveva solo sei mesi. In puntata ha potuto rivedere il figlio e ricevere una lettera della madre, in un momento molto emozionante.

Antonella Elia e il confronto con Pietro Delle Piane

Commovente anche il confronto tra Antonella Elia e il suo ex Pietro Delle Piane. L'uomo ha dichiarato di essere ancora innamorato, ma la Elia ha risposto tra le lacrime, invitandolo a proteggersi e lasciando intendere una chiusura definitiva. "Ricordo solo le cose brutte, ma ti prego tutelati non umiliarti. Io ti voglio bene, ma ora tutti diranno che sei qui per visibilità", ha affermato la showgirl.

Eliminazione e risultati del televoto

Il primo eliminato di questa edizione è stato Dario Cassini. Gli altri concorrenti si sono salvati con queste percentuali:

Raimondo Todaro: 28,07%

Paola Caruso: 25,57%

Francesca Manzini: 16,14%

Nicolò Brigante: 9,61%

Lucia Ilardo: 8,76%

Marco Berry: 7,18%

Dario Cassini: 4,67%

Nuove dinamiche e nomination della seconda puntata del Grande Fratello Vip

La casa è divisa in due gruppi: Gold, con privilegi ed Economy, con meno comfort. I nuovi capitani sono Giovanni Calvario e Alessandra Mussolini. al termine della puntata, dopo il consueto giro di nomination, sono finite al televoto:

Lucia Ilardo

Alessandra Mussolini

Francesca Manzini

Marco Berry

Questa volta il pubblico non dovrà eliminare, ma scegliere il preferito che otterrà l'immunità.