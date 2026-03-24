Antonella Elia contro Dario Cassini al GFVip 8: accuse sulle medicine e minacce pesanti

Dopo i recenti scontri con Adriana Volpe nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip 8, Antonella Elia sembra aver trovato una nuova nemesi all'interno della casa: si tratta di Dario Cassini. Il loro confronto, che potrebbe esplodere definitivamente durante la terza puntata del reality condotto da Ilary Blasi, promette nuove scintille.

La lite per la sedia accende la casa del GF Vip 8

Le tensioni risalirebbero già alla puntata precedente, quando il comico napoletano avrebbe tolto la sedia ad Antonella proprio mentre stava per sedersi. Un gesto strategico per ottenere una posizione più favorevole davanti alle telecamere."Sul momento ho sorriso, ma poi ho pensato: 'Che cafone'. Incredibile, sono rimasta senza parole. Il narcisismo è una patologia incredibile, secondo me è il male dell'umanità", ha raccontato Antonella Elia.

Dario Cassini, però, ha fornito una versione diversa dei fatti: avrebbe chiesto ai coinquilini di poter occupare sempre lo stesso posto durante la puntata, per una questione di abitudine e scaramanzia. Nonostante il consenso generale, Antonella si sarebbe seduta proprio lì per dispetto, costringendolo a chiederle di alzarsi.

Dario Cassini e Renato Biancardi

Le accuse shock di Dario ad Antonella: "Mi ha nascosto le medicine"

La situazione è poi degenerata con un episodio ancora più grave: Cassini ha accusato Antonella di avergli nascosto volontariamente alcune medicine. "Ho trovato i farmaci per la pressione e lo stomaco nei suoi trucchi, me li ha nascosti", ha dichiarato.

La verità di Giovanni Calvario ribalta tutto

A difendere la showgirl è intervenuto Giovanni Calvario, che ha smentito Cassini affermando di aver visto con i propri occhi il comico inserire le medicine nel beauty di Antonella. Dopo questa rivelazione, la Elia ha reagito con grande rabbia: "Che infame, domani lo apro in due", riferendosi alla diretta di stasera 23 marzo.

Antonella vuole fuori Dario Cassini

Successivamente, il Grande Fratello Vip ha chiesto ai concorrenti di indicare chi, tra i nominati, vorrebbero eliminare. Antonella Elia non ha avuto dubbi e ha fatto il nome di Dario Cassini: "Vorrei che uscisse lui, è stato la persona più scortese con me qui dentro, nonostante mi abbia fatto credere che fossimo grandi amici".