GF Vip stasera su Canale 5: Ilary Blasi entra nella Casa, eliminati e verdetti

Torna questa sera, venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Alla guida della diciassettesima puntata ci sarà come sempre Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La semifinale del reality è ormai vicina e la tensione nella Casa cresce sempre di più. Tra televoto decisivo, confronti infuocati e sorprese inattese, la serata promette nuovi colpi di scena.

Grande Fratello Vip, stasera viene eletto il quarto finalista

Uno dei momenti più attesi della puntata riguarda il televoto in corso tra Raul Dumitras e Renato Biancardi. Il pubblico sarà chiamato a scegliere chi conquisterà il titolo di quarto finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip, con i sondaggi che danno i due vipponi praticamente sullo stesso piano.

Ma non sarà l'unica decisione importante della serata: nel corso della diretta verranno aperti anche televoti flash che decreteranno nuove eliminazioni a un passo dalla finale.

Renato e Raul

Ilary Blasi Valeria Marini entrano nella Casa: l'annuncio speciale ai concorrenti

Nel corso della puntata Ilary Blasi varcherà la Porta Rossa per incontrare personalmente i concorrenti del reality. La conduttrice comunicherà ai Vip qualcosa di molto speciale, un annuncio che potrebbe cambiare il clima all'interno della Casa e sorprendere gli inquilini.

Grande sorpresa per i concorrenti del reality: Valeria Marini farà il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip per una consegna speciale. La showgirl tornerà protagonista di una delle serate più importanti di questa edizione e la sua presenza potrebbe creare nuove dinamiche tra i concorrenti.

Francesca Manzini protagonista di nuovi scontri nella Casa

Continuano le tensioni all'interno della Casa. Negli ultimi giorni Francesca Manzini è stata protagonista di accesi confronti con alcuni concorrenti. La Vip ha deciso di affrontare apertamente i suoi compagni d'avventura e nella puntata di questa sera si scoprirà quali saranno le conseguenze delle sue dichiarazioni.

Lucia Ilardo contro Antonella Elia: arriva anche il momento emozione

Anche Lucia Ilardo è finita al centro delle polemiche dopo le critiche mosse da Antonella Elia, che ha messo in discussione il suo percorso nel reality e la sua presenza tra i finalisti. Per Lucia, però, arriverà anche un momento molto emozionante: durante la diretta potrà riabbracciare sua madre e vivere un nuovo capitolo del loro difficile rapporto.

Raimondo Todaro nel mirino di Alessandra Mussolini e Antonella Elia

Negli ultimi giorni Raimondo Todaro è stato al centro di numerose accuse da parte di Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Le due finaliste hanno criticato il rapporto tra Renato e Lucia provocando la reazione del ballerino. Nella puntata di stasera Raimondo sarà chiamato a un confronto che potrebbe infiammare ulteriormente gli animi.

Grande Fratello Vip, nuova Battle dei talenti tra uomini e donne

Spazio anche alla nuova Battle dei talenti, nata dopo giorni di discussioni sulla migliore coreografia realizzata dai concorrenti. A sfidarsi saranno il team Francesca e il team Raimondo in una prova che potrebbe influenzare gli equilibri e gli umori dell'intero gruppo.