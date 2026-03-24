Adriana Volpe su Alessandra Mussolini: “Un vibratore? Non le farebbe male”

A poche ore dall'inizio della terza puntata del Grande Fratello, nella Casa si accendono le prime vere tensioni. Gli autori sperano che le nuove dinamiche tra i concorrenti possano risollevare gli ascolti dopo i risultati deludenti delle prime due puntate, al centro della discussione due delle prime donne della Casa: Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.

Scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini: il caso della sveglia

Tra i momenti più discussi di oggi, lo scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, nato per via della sveglia mattutina. A quanto pare, la Mussolini è particolarmente mattiniera e verrebbe svegliata con l'altoparlante presente nella stanza, infastidendo gli altri concorrenti e soprattutto Adriana Volpe.

La battuta sul "vibratore" accende la polemica

La conduttrice ha quindi proposto due soluzioni: posticipare la sveglia, considerando gli orari notturni della Casa, oppure utilizzare una sveglia con vibrazione sotto il cuscino. Da qui è nato un equivoco che ha acceso la discussione. La Mussolini, fraintendendo, ha replicato in modo provocatorio: "Vuoi che mi mettano un vibratore? Vai in confessionale e digli di mettermi un vibratore!".

Immediata la risposta di Adriana Volpe, che ha chiarito: "Io non ho mai parlato di vibratore, ma di vibrazione. Se poi pensi ad altro, è un'altra storia". Il riferimento al sexy toy non ha lasciato indifferente l'ex parlamentare, che ha chiesto a chi le stava accanto: "Che ha detto? Che ho bisogno di un vibratore?". E Adriana: "Non mettermi in bocca cose che non ho detto, ho parlato di vibrazioni".

La stoccata finale di Adriana Volpe nel giardino

Nel giardino, parlando con altri coinquilini, la Volpe ha ribadito di non aver mai usato quel termine, aggiungendo una stoccata finale: "Stavo parlando di vibrazioni, è stata lei a tirare fuori altro. Un vibratore non le farebbe male, non può essere così isterica."

Altri scontri nella Casa

Non è stata però l'unica tensione di questi giorni. In precedenza, la Casa era già stata scossa da altri due litigi: uno tra Marco e Nicolò, e un altro che ha coinvolto Antonella Elia. La showgirl ha avuto un acceso confronto con Dario Cassini, promettendo di "regolare i conti" durante la diretta della serata.