Al GFVip 8 scatta il bacio tra Lucia e Renato: amore improvviso o strategia?

Creare la coppia è da sempre uno dei modi più rapidi per andare avanti al Grande Fratello. E l'obiettivo sembra ormai piuttosto chiaro anche a Lucia Ilardo e Renato Biancardi, due concorrenti decisamente meno in vista di questa ottava edizione Vip del reality. I due, guarda caso, si sono improvvisamente avvicinati... fino a scambiarsi un bacio sotto le coperte durante la notte.

Dalle delusioni iniziali al cambio di rotta (molto conveniente)

Le ship possono essere la rovina dei reality, certo, ma spesso sono anche la salvezza di chi arranca nelle parti basse delle preferenze del pubblico. Lucia, appena entrata nella Casa, si era avvicinata all'ex tronista Nicolò Brigante, mentre Biancardi aveva mostrato un certo interesse per Ibiza Altea.

Lucia Ilardo

Peccato che, dall'altra parte, non ci sia mai stata grande partecipazione: niente storia, niente chimica... e soprattutto niente vantaggi. Così, cambiata la rotta, ecco che i due decidono di avvicinarsi tra loro. Strategia o colpo di fulmine? Difficile dirlo, ma il tempismo è quantomeno interessante.

Il bacio "così de botto": tempismo sospetto alla vigilia della puntata

Poi, stanotte, è scattato il bacio. "Così, de botto, senza senso", per citare Boris. Anche perché nei giorni precedenti non si era visto granché: zero segnali, zero costruzione. Ma guarda caso siamo a poche ore dalla terza puntata, con un'eliminazione alle porte...e Lucia è tra i nominati nel televoto aperto venerdì sera. A pensar male si fa peccato, ma spesso - soprattutto nei reality - ci si prende, e questa volta la citazione arriva dal mondo della politica.

Solo ieri sera, infatti, i due avevano iniziato a mostrarsi più vicini, tra chiacchiere e qualche carezza sospetta. Poi Renato ha raggiunto Lucia a letto e il resto è storia... o almeno, segmento da prima serata. E proprio stasera scopriremo anche chi dovrà lasciare la Casa. Al televoto ci sono diversi concorrenti, e tra i meno votati secondo i sondaggi online spiccano proprio Lucia, Marco e Dario. Coincidenze? Forse. Oppure no.