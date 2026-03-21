Amici di Maria De Filippi, 25 edizioni di Serali e sentirle tutte?

Un quarto di secolo da festeggiare con una giuria rinnovata, i soliti professori mattatori e una serie di allievi che soprattutto sul fronte canoro non hanno certamente esaltato. Che serale di Amici di Maria sarà per De Filippi, in arrivo dall'edizione di C'è Posta per Te meno vista di sempre?

Ad un anno dalla clamorosa eliminazione in semifinale di Nicolo Filippucci, Amici di Maria De Filippi riparte con un nuovo suo 'ex' trionfatore all'Ariston, avendo Nicolo sbancato Sanremo Giovani, e un 25° Serale chiamato a resistere all'usura di un format che a settembre compirà un quarto di secolo.

Tanti, a rigor di logica, troppi se non fosse che Amici sia riuscito nel tempo ad attrarre un pubblico di fedelissimi e giovanissimi in grado di rigenerarsi continuamente, seppur sempre meno inclini alla tv generalista e al sabato sera da passare a casa davanti alla tv.

C'è Posta per Amici?

Amici 23: un'immagine

La 25esima edizione del serale di Amici, però, in partenza sabato 21 marzo segue a stretto giro la 29esima edizione di C'è posta per Te, che è risultata essere la meno vista nella storia del programma con una media di 3.864.000 telespettatori e una puntata finale da 'soli' 3.830.000 spettatori.

Numeri che hanno fatto sorgere dubbi sull'innegabile ripetitività del format, che fino a pochi anni fa si credeva sua forza trainante. Tanto da far nascere inattese perplessità su quell'Amici che ugualmente si riproduce all'infinito, tra sfide, carte, telespettatori fatti fuori dal percorso dei ragazzi perché fino alla finale privati del televoto, professori protagonisti con sketch infantili e giurati dal potere supremo puntualmente contestati.

La fase iniziale di Amici 25, partita a fine settembre e andata avanti fino all'8 marzo, è stata segnata da una sorprendente quantità di ritiri, anche solo momentanei, mentre il cantante Riccardo Stimolo è stato accusato di bullismo e omofobia, tra commenti e condivisione di post sui social network, con la produzione silente seppur più volte chiamata a intervenire.

Le squadre di Amici 25

Eppure Riccardo è comunque arrivato al serale insieme a 16 compagni, tutti suddivisi in tre squadre. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Nicola, Plasma, Antonio, Caterina e proprio Stimolo. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio.

Lorella Cuccarini e Veronica Peparini istruiranno e indirizzeranno Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo.

Cambia solo la giuria

Per provare a dare una parvenza di novità al programma, Maria De Filippi ha rimpolpato il cast di contorno, con Amadeus di ritorno in giuria per il 2º anno consecutivo, dopo le briciole di share raccolte sul Nove, e la new entry Gigi d'Alessio da affiancare ai riconfermati Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario.

Alessandro Cattelan è il nupvo giudice di Italia's Got Talent 2025

Per D'Alessio significherà incrociare per la prima volta l'amica Maria De Filippi, ospitate permettendo in altri programmi da lei condotti e/o firmati.

Ci sarà anche Alessandro Cattelan, per cui vorrà dire tornare a Mediaset 20 anni dopo il ruolo di inviato a Le Iene. A lui è affidata una striscia settimanale, un gioco a squadre.

In entrambi i casi si parla di due ex volti Rai dai risultati poco affini. Se Gigi ha fatto furore a The Voice per sei lunghi anni, Cattelan ha deluso le altissime aspettative della vigilia. Prima l'infelice esperienza Da Grande, il Sanremo Giovani passato in sordina, il DopoFestival assai poco brillante, poi uno Stasera c'è Cattelan che non hai mai ripetuto i fasti dei tempi Sky, quando l'ansia da Auditel non esisteva e l'allora enfant prodige sembrava pronto a prendersi la tv pubblica.

Per poi deragliare, finire su Disney+ con Italia's Got Talent. E ora cercare nuova linfa vitale da colei che da sempre rilancia magnificamente carriere apparentemente appannate, ricentrandole. Esploso su MTV e cresciuto con X Factor, Alessandro parrebbe nato per incastrarsi negli ingranaggi di Amici di Maria, con la famosa ed eventuale incognita "usura" a pesare sull'intera operazione.

Maria De Filippi a caccia di nuovi stimoli?

Maria De Filippi

Nel dubbio proprio Maria De Filippi ha osato 'spaziare', nell'ultimo anno, come mai accaduto prima. Tra un Tu Si Que Vales, Uomini e Donne, un pomeridiano di Amici e C'è posta per Te, Maria si è concessa il lusso di trasformarsi in ospite fissa a Belve, su Rai2, dall'amica Francesca Fagnani, diventando poi inviata di Striscia la Notizia insieme a Tina Cipollari per una puntata del fallimentare esperimento prime time del programma di Antonio Ricci.

Come se la regina di Canale5 cercasse nuovi stimoli, andando oltre quei soliti quattro programmi che la vedono mattatrice assoluta da 30 anni.

D'altronde come rinunciare a format che dopo decenni continuano a collezionare share che oscillano tra il 20% e il 30%? Eppure immaginare De Filippi in nuovi progetti sarebbe quanto mai intrigante per il telespettatore medio e stimolante per la diretta interessata, che nel tempo ha dimostrato la propria innegabile capacità di adattamento, spaziando tra i generi, prendendosi in giro quanto sul serio, consapevole della propria forza attrattiva, in grado di parlare a pubblici diversi, anziani e giovanissimi, toccando alto e basso.

Amici 2026 e la concorrenza Rai

La locandina di Amici di Maria De Filippi

Ma mai come quest'anno il serale di Amici arriva in tv con poco clamore 'canoro', a voler quasi ribadire quanto sia complicato riuscire a sfornare talenti a getto continuo. A fine gennaio la seconda ondata di inediti dei cantanti è sbarcata su Spotify, senza riuscire ad entrare neanche in Top 200.

Prime apparenti crepe in una stagione che non ha ancora realmente fatto breccia nell'immaginario social e mediatico, seppur in grado di mantenersi stabile sui 3 milioni di spettatori con share medio al 23,15% nelle 22 settimane di messa in onda domenicale, battendo costantemente la diretta concorrenza di Mara Venier.

Lo scorso anno il serale partì fortissimo con ben 4 milioni di telespettatori e uno share al 27,85%, per poi assestarsi su un'ottima media finale di 3.763.000 spettatori e share al 26,74%. Ma 12 mesi fa a sfidare Maria De Filippi c'era l'amico Carlo Conti con Ne Vedremo delle Belle, trionfo camp cancellato in fretta e furia dopo solo 4 puntate causa crollo verticale negli ascolti tv. Per poi passare la mano all'insensato esperimento Sognando Ballando con le Stelle, disastroso spin-off andato avanti per tre puntate appena.

A fronteggiare il serale di Amici 2026 sarà ancora una volta l'highlander Milly Carlucci con l'azzardo Canzonissima, a pochi mesi dal probabilmente inatteso successo di Tu si Que Vales ai danni del ventennale di Ballando.

La perfezionista Maria cerca nient'altro che la solita granitica conferma, in modo tale che nulla possa cambiare, anche perché il 17 settembre 2026 Amici compirà ufficialmente 25 anni di vita.

All'epoca andava in onda su Italia1, si chiamava Saranno Famosi, aveva Daniele Bossari come conduttore e non funzionava affatto, tanto da finire tra le mani di Maria De Filippi il 1 dicembre 2001. Il resto è storia della tv generalista.