GF Vip 8, Adriana Volpe vola nei sondaggi: duello acceso per salvarsi

Questa sera, venerdì 8 maggio, torna in prima serata il Grande Fratello Vip con la quindicesima puntata della nuova edizione. Il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, torna al doppio appuntamento settimanale dopo la pausa della scorsa settimana.

Televoto decisivo: quattro concorrenti a rischio eliminazione

Adriana Volpe: 41,05%

Lucia Ilardo: 37,54%

Francesca Manzini: 12,73%

Marco Berry: 8,68%

Francesca Manzini e Marco Berry, duello acceso per restare nella Casa

Martedì scorso Alessandra Mussolini ha raggiunto la sua rivale Antonella Elia in finale; al televoto ha superato Adriana Volpe. Questa sera la conduttrice torna però protagonista: è in nomination insieme a Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry, ma questa volta il televoto è eliminatorio.

Marco Berry e Francesca Manzini

Anche questa volta dovrebbero salvarsi Adriana e Lucia, quest'ultima, stando alle logiche delle alleanze nate nella Casa in questi mesi, dovrebbe beneficiare anche del sostegno dei fan di Alessandra Mussolini. La lotta appare invece serrata tra Francesca, donna dal lunghissimo curriculum, e Marco Berry: al momento, l'illusionista sembra essere decisamente in svantaggio. In questi giorni, in seguito al litigio della settimana scorsa discusso anche durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, tra Francesca e Marco non c'è stata alcuna interazione e, per il momento, non si sono registrate ulteriori tensioni

Il bacio tra Renato e lucia

Lucia Ilardo e Renato Biancardi sempre più vicini: scatta il bacio

Nel frattempo cresce la complicità tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Dopo aver vinto la prova settimanale, i due concorrenti sono stati premiati con una cena romantica nel monolocale. Proprio durante la serata Lucia, dopo un lungo corteggiamento, ha baciato Renato sul divanetto della stanza.

Raul resta coerente: il "no" a Lucia non cambia

Percorso più silenzioso invece per Raul, che continua a mantenere un profilo basso all'interno del gruppo dei più giovani. Nonostante le pressioni di Alessandra Mussolini, Raul non ha mai cambiato posizione nei confronti di Lucia. Il suo rifiuto è rimasto netto e coerente sin dall'inizio del programma, senza lasciarsi influenzare dalle dinamiche e dalle alleanze nate nella Casa negli ultimi mesi.