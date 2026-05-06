GF Vip 8: Alessandra Mussolini in finale con il 43% al televoto (e cachet record)

Alessandra Mussolini conquista la finale del Grande Fratello VIP 8 con il 43% dei voti. Sul web circolano indiscrezioni sul cachet record dell'ex parlamentare che ha acceso il dibattito tra pubblico e social.

Alessandra Mussolini è la seconda finalista del Grande Fratello Vip 8. Durante la diretta di ieri sera del reality show condotto da Ilary Blasi, l'ex esponente di Alleanza Nazionale ha conquistato il pass per la finale grazie al televoto del pubblico. Un risultato arrivato al termine di una puntata particolarmente intensa, in cui le dinamiche della casa hanno portato a un verdetto atteso ma comunque combattuto fino all'ultimo.

Televoto decisivo nella puntata condotta da Ilary Blasi

Nella quattordicesima puntata del reality, i concorrenti in nomination erano sei: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Fin dall'inizio, sia i sondaggi sia gli equilibri interni alla Casa lasciavano intuire una sfida a due tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Ed è stato proprio tra loro che si è giocato il verdetto finale, annunciato in studio da Antonella Elia.

Le percentuali del televoto: sfida tra Mussolini e Volpe

Il risultato del televoto è stato netto. Alessandra Mussolini ha ottenuto il 43,43% delle preferenze, mentre Adriana Volpe si è fermata al 31,08%.

Più distaccati gli altri concorrenti:

Raul Dumitras: 11,58%

Francesca Manzini: 6,6%

Lucia Ilardo: 4,67%

Marco Berry: 2,64%

Un esito che conferma il forte sostegno del pubblico verso le due protagoniste principali della serata.

Alessandra Mussolini e Adriana Volpe nello studio del GF Vip

Il ruolo centrale di Alessandra Mussolini nel reality

Nel corso dell'edizione, Alessandra Mussolini è stata spesso al centro delle dinamiche del gioco, contribuendo in modo significativo allo sviluppo delle trame nella Casa. Una presenza costante che, secondo molti osservatori, ha inciso in maniera decisiva sull'andamento del programma e sul coinvolgimento del pubblico.

Le indiscrezioni sul cachet: cifra record

Parallelamente alla sua partecipazione, sul web sono emerse indiscrezioni relative al cachet percepito da Alessandra Mussolini per la sua presenza nel programma. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, l'ex parlamentare avrebbe ricevuto un compenso complessivo vicino ai 550 mila euro: circa 350 mila iniziali, ai quali si sarebbero aggiunti ulteriori 200 mila euro per le puntate extra. Un'indiscrezione non confermata ufficialmente, ma che sta facendo discutere per l'entità della cifra.

Un cachet che fa discutere il pubblico

Se confermata, la somma rappresenterebbe una delle più alte mai percepite all'interno del reality di Canale 5, superando probabilmente molti degli altri concorrenti dell'edizione. Una scelta economica che, secondo alcuni commentatori, spiegherebbe anche il ruolo centrale avuto da Alessandra Mussolini nelle dinamiche del programma, sempre al centro delle principali storyline della stagione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Alessandra Mussolini è la seconda finalista di questa edizione del Grande Fratello VIP.