Grande Fratello Vip, Lucia tenta Renato e scatta il bacio

Gli autori del Grande Fratello Vip puntano tutto sulla coppia Renato-Lucia: tra provocazioni, gelosie e un clima da Uomini e Donne arriva il bacio sul divanetto del monolocale.

Il tanto atteso bacio - soprattutto dagli autori - tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo è finalmente arrivato nella Casa del Grande Fratello VIP. Dopo settimane di tensioni, flirt e triangoli sentimentali, i due concorrenti si sono lasciati andare durante una cena romantica organizzata dagli autori nel monolocale.

Grande Fratello Vip, Renato e Lucia protagonisti come a Uomini e Donne

Negli ultimi giorni il reality sembra essersi trasformato in una sorta di spin-off di Uomini e Donne con un pizzico di Temptation Island, con Lucia nel ruolo della corteggiatrice e Renato in quello del tronista. Dopo il passo indietro di Raul Dumitras, i due gieffini erano l'ultima possibilità per regalare al pubblico una ship di cui il reality - purtroppo - non riesce a fare a meno.

La produzione ha deciso di alimentare il feeling regalando alla coppia una cena romantica a base di sushi nel monolocale, premio conquistato dopo aver vinto la prova settimanale. Martedì sera Renato e Lucia avevano conquistato il pubblico reinterpretando una scena cult del film Ieri, oggi, domani con Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

La cena tra Renato e Lucia

La cena romantica nel monolocale e il gioco del primo appuntamento

Durante la serata romantica, Renato e Lucia hanno finto di trovarsi al loro primo appuntamento dopo essersi conosciuti tramite un'app di incontri. Tra sushi, sorrisi e battute, il discorso è inevitabilmente scivolato sui flirt nati nella Casa. Lucia ha confessato di aver sempre visto Renato interessato a Ibiza Altea, mentre lui ha ribattuto ricordandole i suoi avvicinamenti prima a Nicolò Brigante e poi a Raul Dumitras.

Il momento del bacio tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo

Dopo cena i due si sono spostati sul divanetto del monolocale. A quel punto Lucia ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più a Renato, trasformandosi da corteggiatrice a vera tentatrice. Tra giochi di sguardi e provocazioni, Lucia ha provato a offrirgli un biscotto direttamente dalle sue labbra. Dopo diversi tentativi, Renato questa volta non si è tirato indietro: tra i due è finalmente scattato il bacio.

Alessandra Mussolini "cupido" della Casa

A spingere per il riavvicinamento tra Renato e Lucia ci avrebbe pensato anche Alessandra Mussolini, che nella Casa ha assunto il ruolo di "cupido" e lunga mano degli autori. Già in mattinata Alessandra aveva tentato di favorire un confronto tra Lucia e Raul, ricevendo però un netto rifiuto da parte di Dumitras. Un segnale che, probabilmente, ha lasciato definitivamente campo libero a Renato.