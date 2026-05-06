Grande Fratello Vip, pagelle: Francesca Manzini è un film di Tim Burton (6) Alessandra Mussolini ha già vinto?

La quattordicesima puntata del reality ha mantenuto una sola promessa fatta al pubblico in settimana: l'elezione della seconda finalista, che, senza alcuna sorpresa, è stata la (forse) super-pagata Alessandra Mussolini

Liti disumane in settimana, il festival dei buoni sentimenti in diretta: la quattordicesima puntata di questo Grande Fratello Vip è sostanzialmente una promessa non mantenuta. E salvata intorno alla mezzanotte solo dall'elezione, dopo il solito snervante televoto "a tappe", della seconda finalista: Alessandra Mussolini.

Gli ascolti alla fine beneficiano dell'hype creato nei giorni precedenti e risalgono oltre i due milioni: per la precisione gli spettatori sono 2.218.000 (per il 18.6% di share), tra cui ci sarà stato anche Francesco Guccini. Cosa che non riduce di una virgola il potenziale trash del Grande Fratello, ma, insomma, ci fa sentire meno soli.

Alessandra Mussolini ha già vinto? - voto: 7

Alessandra Mussolini e Adriana Volpe nello studio del GF Vip

Non nel senso reale del termine, perché ci sono ancora diverse settimane da superare, ma lei è già la vincitrice di questo GF sotto diversi punti di vista. Intanto perché, dopo essersi fatta amare poco in politica per 30 anni, ha avuto la possibilità di far conoscere al pubblico aspetti poco noti del suo carattere (o comunque fin qui poco valutati), già intravisti, va detto, a Ballando con le stelle. Aspetti che hanno letteralmente conquistato gli spettatori.

Se lì ci aveva pensato Milly Carlucci a contenere un carattere strabordante, qui Ilary Blasi e gli autori le consegnerebbero volentieri "tutto il cucuzzaro". Balla, canta, dirige male, e crede di essere pure una gran cuoca, ma per Ale Mussolini l'importante è crederci sempre. E questo l'ha portata dritta dritta a essere la seconda finalista. Seconda solo a quella Antonella Elia che, piaccia o no, è ancora la sola in quella casa capace di limitarla.

La vittoria più grande, però, questa nipote d'arte (di Sophia Loren, che avete capito?) l'ha strappata insieme all'assegno. Perché si dice, infatti, che Pier Silvio ed Endemol abbiano pagato profumatamente la sua esasperata teatralità: 550.000 euro. Sarà valsa la spesa?

Quella Selvaggia lì non è la stessa più - voto: 5,5

La scorsa puntata pareva un caso, ma se le puntate diventano due è quasi una conferma: che fine ha fatto il pungiglione avvelenato della Lucarelli? Parla a stento, non "asfalta" Marco Berry per alcuni atteggiamenti deprecabili assunti in settimana nei confronti di Lucia e Francesca (come invece il pubblico social si aspettava e sperava), in puntata pare più attenta alle vicende dei gatti salentini che ai racconti privati di Francesca Manzini (e come darle torto!).

Però ecco che anche nella sua serata meno ispirata, gli artigli arrivano comunque a colpire Raimondo Todaro, che se ne sta lì, zitto e buono, a fare la parte del gentiluomo, del padre modello, del maestro dal cuore grande, e ora pure dell'ex marito ideale. Ma attenzione: la sua potrebbe essere solo una fine strategia di logoramento degli avversari. E su questo, Selvaggia, è pronta a scommettere.

Francesca Manzini pare uscita da un film di Tim Burton - voto: 6

Ewan McGregor e Tim Burton sul set di BIG FISH

E scritta da David Wallace. Insomma, per i Renato e Lucia poco esperti di cinema all'ascolto, stiamo parlando di Big Fish - Le storie di una vita incredibile. Il perché dovrebbe essere ormai sotto gli occhi di chiunque segua anche poco questo GF Vip. A 35 anni ha accumulato più esperienza di almeno il 90% della gente con il doppio della sua età. Al suo incredibile curriculum solo negli ultimi tre giorni si sono aggiunti un anno come ragazza immagine e due come dipendente dell'emiro del Qatar!

E questo senza considerare i racconti che fa costantemente (ma che non avrebbe voluto fare, e quindi poi piange) sulla sua vita privata, che ogni settimana che passa assume tinte sempre più drammatiche.

A questo punto è impossibile non fare la parte dei Will Bloom e chiedersi: e se fossero tutte (o quasi) bugie?

Con la differnza che nessuno di noi qui si metterà alla ricerca di una qualunque Spectre e di una qualunque verità.

E dunque che le cose che racconta la Manzini siano vero o no a chi importa? Rivendichiamo il potere della narrazione.

Antonella Elia e l'eterno ritorno di Pietro Delle Piane - voto: basta!

Imbroglia sempre tutti con quel suo fare da persona genuina. Forse perchè, tra urla, pianti, eccessi d'ira, chiunque sarebbe portato a pensare che, nessuna persona minimamente equilibrata sceglierebbe deliberatamente di comportarsi così. E quindi lei deve essere sincera.

Da quando, però, ormai da diversi anni, fare la concorrente nei reality show per lei è diventato un vero lavoro, è ovvio che ci arrivi sempre con un bagaglio pieno di maschere e personaggi, da indossare a seconda delle situazioni. I copioni usati per questo GF Vip sono per ora tre: la solita Antonella Elia bastian contrario, l'iraconda e la malinconica.

Sappiamo purtroppo che la malinconica è il preludio, nella maggior parte dei casi, all'arrivo dell'eterno (mai veramente) ex Pietro Delle Piane, un copione già visto in passato, e non solo nei reality (di cui uno fatto anche insieme). Che ingenui che siamo stati a credere che fosse finita nella terza puntata!