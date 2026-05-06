Grande Fratello Vip, Lucia nel mirino di Raul e Todaro: “È contraddittoria”

Il Grande Fratello Vip continua a regalare dinamiche accese tra i concorrenti. Tra le protagoniste c'è Lucia Ilardo, arrivata nella Casa dopo l'esperienza a Temptation Island, dove la sua relazione con Rosario Guglielmi si era conclusa bruscamente, quando lui scoprì di essere stato tradito con uno dei tentatori.

Oggi Lucia sta vivendo una nuova avventura nel reality, ma non senza difficoltà. Negli ultimi giorni, infatti, sono emersi attriti con Raul Dumitras, anche lui noto per aver partecipato al docu-reality dei sentimenti di Maria De Filippi.

Alessandra Mussolini prova a mediare: "Non capisco questa animosità"

A cercare di riportare la calma è stata Alessandra Mussolini, fresca finalista del programma. L'ex parlamentare ha affrontato direttamente Raul per capire le ragioni del suo distacco da Lucia.

Lucia Ilardo

"Non capisco perché ci sia questa animosità tra te e Lucia", ha detto senza mezzi termini. La risposta di Raul è stata altrettanto diretta: "Non mi piace come si comporta".

Le accuse di Raul: "È contraddittoria"

Secondo Dumitras, ci sono due aspetti che lo infastidiscono particolarmente:

le frequenti contraddizioni della Ilardo

il suo modo di stuzzicarlo continuamente, nonostante il legame di amicizia con Renato Biancardi

Dal canto suo, Mussolini ha difeso Lucia, interpretando il suo atteggiamento come una forma di affetto: "Lei ti difende sempre, ha parole di apprezzamento". Ma Raul resta fermo sulla sua posizione: "Allora non è coerente".

Raimondo Todaro

Interviene Raimondo Todaro: "Lucia ha messo in difficoltà il rapporto"

Nella discussione si è inserito anche Raimondo Todaro, che ha dato una lettura più ampia della situazione. Secondo lui, Lucia si è mostrata spesso contraddittoria e ha creato tensioni nel rapporto tra Raul e Renato.

"Non ha capito che questa cosa dà fastidio", ha spiegato Todaro, sottolineando come il suo atteggiamento venga percepito in modo diverso dagli altri.

Nessun futuro romantico: Raul mette un punto

A chi ipotizzava un possibile coinvolgimento sentimentale, Raul Dumitras ha chiarito definitivamente la sua posizione: "Io e Lucia non potremo mai essere più che amici". Una dichiarazione netta che sembra chiudere ogni spiraglio romantico, almeno per ora, e che potrebbe cambiare ulteriormente gli equilibri nella Casa.