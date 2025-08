George R.R. Martin sarà coinvolto nello sviluppo della nuova serie prequel di House of the Dragon

Lo scrittore George R.R. Martin è coinvolto nello sviluppo del nuovo progetto prequel della serie Il Trono di Spade dedicata alla Conquista di Aegon, raccontata tra le pagine del romanzo Fuoco e sangue.

Lo sceneggiatore Mattson Tomlin ha condiviso su Twitter qualche aggiornamento sul progetto su cui si sta lavorando ormai da più di un anno.

Le risposte dello sceneggiatore sulla serie sulla Conquista di Aegon

Nel mese di febbraio 2024 era stato infatti annunciato che lo sceneggiatore del nuovo show legato alla saga Cronache del ghiaccio e del fuoco sarebbe stato Mattson Tomlin, già autore di The Batman 2 e attivo tra le fila del DCU.

Al centro della trama degli episodi c'è quello che accade durante la manovra militare con cui Aegon I ha conquistato il Continente occidentale con la collaborazione delle due sorelle-mogli Rhaenys e Visenya.

Il gruppo poteva contare anche su tre draghi e un piccolo esercito, riuscendo a sottomettere ben sei dei Sette Regni in circa 2 anni di Guerra.

Mattson Tomlin, rispondendo ad alcune domande dei fan su X, ha ora confermato che George R.R. Martin è coinvolto nello sviluppo dello show.

Lo sceneggiatore ha inoltre spiegato che è stato compiuto 'molto lavoro' sul progetto e il momento che sta attendendo con più impazienza è la 'scena iniziale'.

L'ammirazione dello sceneggiatore per Martin

Nel 2024 Tomlin aveva dichiarato a The Hollywood Reporter che il primo incontro con George R.R. Martin era stato particolarmente significativo. Lo sceneggiatore aveva sottolineato: "Accolgo realmente quello che dice come se fosse: 'Dio mi sta parlando'. Lo faccio davvero perché, in fondo, ogni domanda che io potrò avere, qualsiasi cosa non capirò, c'è una persona che ha la risposta".

Un anno fa Mattson aveva inoltre rivelato che era a metà del lavoro sul pilot e di prendere ispirazione dalla vita reale, cercando sempre un modo per rendere realistica ogni situazione ed emozione.