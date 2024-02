Il Trono di Spade: lo sceneggiatore della serie su Aegon commenta in modo ironico lo sviluppo del progetto

La saga televisiva iniziata con Il Trono di Spade potrebbe presto espandersi con un nuovo spinoff e lo sceneggiatore Mattson Tomlin ha ora condiviso la sua reazione alle notizie che si occuperà del progetto.

Il nuovo potenziale show è dedicato ad Aegon Targaryen, conosciuto come Il Conquistatore, e sarà un prequel di House of the Dragon.

Il commento ironico

Con molta ironia Mattson Tomlin, che ha già firmato lo script del film The Batman e del suo sequel, ha ora commentato online il suo coinvolgimento nell'universo de Il trono di spade: "Sono entusiasta nel continuare ad avere un'esistenza davvero tranquilla e discreta in internet!!!!".

Lo sceneggiatore è infatti ben consapevole della pressione e dell'attenzione, non sempre positiva, che in passato i fan hanno avuto nei confronti dei progetti ispirati all'opera di George R.R. Martin e alle persone impegnate nell'adattamento televisivo delle storie.

Lo sceneggiatore ha avuto un grande successo fin dal 2020, quando si è occupato di Project Power, ed è attualmente alle prese con il film tratto dal fumetto BRZRKR in collaborazione con Keanu Reeves.

Di cosa parlerà la serie

Lo spinoff della serie cult Il Trono di Spade racconterà la storia di Aegon I Targaryen, che aveva sposato le sue sorelle Visenya e Rhaenys, formando un trio molto potente, potendo contare anche sul sostegno dei draghi Balerion, Vhagar e Meraxes.

I Targaryen hanno quindi conquistato sei dei sette regni di Westeros, con l'eccezione di Dorne, e hanno comandato per anni, stabilendo il potere della famiglia per varie generazioni.