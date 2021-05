George Clooney "ossessionato" da Brad Pitt in un nuovo video: "È così bravo!"

George Clooney si prende gioco dell'amico e collega Brad Pitt in un video di beneficienza per raccogliere fondi per la sua Clooney Foundation for Justice.

George Clooney nutre un'ossessione segreta nei confronti di Brad Pitt svelata in un video per raccogliere fondi per beneficenza a favore della Clooney Foundation for Justice.

George Clooney, che oggi compie 60 anni, ha realizzato un video per Omaze in si trova a dover condividere il lockdown con un tizio qualunque, ossessionandolo con la sua passione per Brad Pitt, con le visioni ripetute di Ocean's Eleven e Batman & Robin. L'uomo, nel video, definisce Clooney "il peggior coinquilino possibile". Come dargli torto?

"Riesci a credere che Amal voleva che la buttassi via?" esclama George a un certo punto indicando la t-shirt con la faccia di Brad Pitt stampata sopra che ha indosso. "Non la butterò via. Non ci penso proprio. Grazie per avermi dato un posto per me e Brad."

George Clooney: "Guardare E.R. con mia moglie è stato un disastro per il mio matrimonio"

Più tardi, Clooney e il suo compagno di stanza organizzano una serata cinema per guardare i film di Brad Pitt, con Clooney che ripete: "È così bravo! ... È Brad, amico. Lui, tipo, cammina sullo schermo e ..."

Tra i donatori di Omaze, c'è la possibilità per un fortunato fan di vincere un pranzo con Clooney e sua moglie Amal sul Lago di Como, compreso un volo per l'Italia e un soggiorno in un hotel a quattro stelle. Per partecipare basta fare una donazione a beneficio della Clooney Foundation for Justice.