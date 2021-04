George Clooney: "Guardare E.R. con mia moglie è stato un disastro per il mio matrimonio"

Nel corso della reunion virtuale di E.R. - Medici in prima linea, George Clooney ha confessato che guardare la serie con la moglie Amal per la prima volta si è rivelato un disastro per il suo matrimonio.

Come tanti altre persone, durante il periodo in cui è stata costretta a casa, Amal Clooney ha recuperato qualche serie tv e perché non rimettersi in pari con l'amatissimo show interpretato dal marito anni prima? Così Amal fatto la conoscenza del Dottor Doug Ross, ma le cose sono andate peggio del previsto.

"Questa cosa è stata davvero disastrosa per me perché avevo dimenticato tutte le cose terribili che ho fatto nei panni del Dottor Ross" ha raccontato George Clooney durante la reunion virtuale col resto del cast per beneficenza. "Mia moglie ha cominciato a dire, 'Hai davvero fatto questo? Nella stagione 3 finalmente ti accasi con l'Infermiera Hathaway? Per il mio matrimonio si è rivelato un disastro."

Riguardare E.R. - Medici in prima linea con la moglie, ha però permesso a Clooney di apprezzare ancora di più quanto prodotto coi colleghi più di 25 anni fa.

"Devo dire che è un notevole pezzo di televisione", ha detto l'attore che, come gran parte del cast, rimane scettico sull'ipotesi di un revival nonostante la rinnovata popolarità della serie nell'era dello streaming. Clooney ha infatti concluso affermando:

"Non credo che potrebbe essere rifatto al livello in cui lo abbiamo fatto noi".