Gene Hackman: Clint Eastwood, Francis Ford Coppola e le star di Hollywood reagiscono alla morte dell'attore

La notizia della morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa ha sconvolto il mondo del cinema e online amici e colleghi hanno condiviso ricordi e messaggi in onore dell'attore.

Le autorità, poche ore fa, hanno confermato che verranno effettuate delle indagini approfondite per scoprire la causa del decesso e bisognerà quindi attendere per avere un'idea chiara di quanto accaduto nella residenza della star a Santa Fe.

I messaggi dei registi

Clint Eastwood, che aveva diretto Gene Hackman nel film Gli spietati nel 1992, ha dichiarato: "Non c'era un attore più bravo rispetto a Gene. Intenso e istintivo. Mai un passo falso. Era inoltre un caro amico che mi mancherà davvero molto".

Saul Rubinek, che aveva recitato con lui proprio nel film degli anni '90, ha ricordato come la star fosse in grado di alzare il livello della recitazione riuscendo tuttavia a far sembrare tutto molto semplice, aggiungendo poi: "Non dimenticherò mai il dono di respirare quell'aria condivisa. Abbiamo perso un artista grandioso ma possiamo fargli per sempre visita".

Valerie Perrine aveva recitato con Hackman nel film Superman e lo ha definito un genio che ha regalato delle 'performance leggendarie', prima di sottolineare: "Sentiremo la mancanza del suo talento. Addio mio dolce Lex".

Tom Hanks ha condiviso un post su Instagram dichiarando senza esitazioni che il suo collega era unico.

Francis Ford Coppola ha diretto l'attore in La conversazione e ha scritto su Instagram: "La perdita di un artista grandioso causa sempre sofferenza e una celebrazione: Gene Hackman un attore grandioso, in grado di ispirare e magnifico nel suo lavoro e nella sua complessità. Sono in lutto per la sua perdita e celebro la sua esistenza e il suo contributo".

I commenti delle star di Hollywood

Josh Brolin ha sottolineato online che sarà sempre uno dei suoi attori preferiti, non essendoci molti performer in grado di reggere il paragone.

Viola Davis ha condiviso la sua ammirazione nei confronti dell'attore sottolineando che lo ha apprezzato in tutti i suoi film e considerandolo uno dei più grandi interpreti di sempre.

Antonio Banderas ha condiviso le sue condoglianze rivolte "agli amici, alla famiglia e agli amanti del cinema".

George Takei ha scritto su Twitter: "Abbiamo perso uno dei veri giganti del cinema. Gene Hackman poteva interpretare chiunque e potevi provare la sensazione che ci fosse un'intera vita dietro quel personaggio. Poteva essere chiunque e nessuno, una presenza imponente o un uomo comune. Era un attore così potente. Ci mancherà, ma il suo lavoro vivrà per sempre".

Edgar Wright ha semplicemente definito l'attore come 'il più grande'.