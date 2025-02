La morte di Gene Hackman e della moglie viene definita 'sospetta' dalle autorità

La morte di Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa è stata definita sospetta dopo i primi accertamenti avvenuti nella casa di Santa Fe dove l'attore e la consorte sono stati ritrovati privi di vita nel pomeriggio di mercoledì.

Le autorità non hanno inoltre rivelato la causa del decesso, sostenendo che sia necessario compiere ulteriori indagini e controlli.

Le prime dichiarazioni sulla morte di Gene Hackman

Un comunicato ufficiale sostiene che le circostanze riguardanti la morte di Gene Hackman e di Betsy siano 'abbastanza sospette nella loro natura da chiedere un approfondito controllo e un'indagine attenta".

La porta della proprietà era infatti aperta e senza allarme e due dei cani della coppia erano in salute e vivi, mentre un altro è stato ritrovato senza vita poco distante dal corpo senza vita della donna, rinvenuto in bagno. Vicino al corpo di Betsy, inoltre, sono state ritrovate delle pillole, regolarmente prescritte da un medico.

Il cadavere della star del cinema era in un'altra stanza, a quanto sembra l'ingresso, e gli agenti non hanno individuato segni legati a una possibile morte causata dal monossido di carbonio. Hackman sembra sia causato improvvisamente a terra, come accaduto anche alla moglie, e a dimostrarlo sarebbero il bastone e gli occhiali da sole dell'attore rinvenuti vicino al corpo. Entrambi i cadaveri avevano dei segni di mummificazione, come accade se il corpo si trova in un ambiente caratterizzato da una bassa temperatura e un'aria secca, ed erano in decomposizione.

Le autorità controlleranno quindi i mobili, le mura, le tubature e tutte le possibili cause di una perdita di gas che possa aver causato la morte della coppia.

Elizabeth, la figlia di Hackman, poche ore fa ha commentato la triste notizia della morte del padre ipotizzando, a sua volta, che sia stata causata dal monossido di carbonio, ipotesi per ora non confermata.