La conversazione in 4K UHD: il capolavoro di Francis Ford Coppola come non l'avete mai visto prima

A poco più di 50 di distanza dalla sua uscita, ecco finalmente in 4K UHD il cult di Coppola con un eccezionale Gene Hackman. Video stupendo ma passi avanti anche sul fronte audio.

La conversazione: un'immagine di Gene Hackman
APPROFONDIMENTO di 21/09/2025

Un capolavoro della New Hollywood che ha vinto anche la Palma d'Oro a Cannes nel lontano 1974 va ad arricchire la prestigiosa collana 4Kult di Eagle Pictures dedicata ai film che hanno fatto la storia del cinema: si tratta de La conversazione, il thriller psicologico e claustrofobico di Francis Ford Coppola che è arrivato ora per la prima volta in versione 4K Ultra HD.

The Conversation Gene Hackman 1974
Gene Hackman in una scena de La conversazione

L'edizione del celebre film basato sull'ossessione per la sorveglianza e il controllo, con protagonista un eccezionale Gene Hackman, all'interno della consueta elegante slipcase della collana 4Kult contiene non solo due dischi (all'interno c'è anche il blu-ray) ma anche una card da collezione numerata. L'approdo in 4K UHD, che avviene a poco più di cinquant'anni dalla sua uscita, permette finalmente di vedere il cult di Coppola come mai si era visto prima.

Il video 4K: un restauro con risultati eccezionali per dettaglio e croma

La Conversazione 4K
L'edizione 4K de La conversazione

Benedetti siano i restauri. Quello applicato su La conversazione ha avuto dei risultati mirabolanti nella trasposizione in 4K UHD. Dopo la prima scena sui titoli di testa fatta con panoramiche lontano e a dire il vero piuttosto granulosa e un po' pastosa, le immagini hanno subito dopo un poderoso salto di qualità rivelando un quadro nitido, un dettaglio davvero eccellente e una grana leggera ma organica e perfettamente naturale (si ripresenterà i modo pesante come nell'apertura solo in una breve occasione). Senza contare i progressi anche sul piano cromatico.

La Conversazione
Gene Hackman alle prese con i macchinari delle registrazioni

I colori infatti, grazie all'HDR e al Dolby Vision risultano più stabili e brillanti, oltre che più intensi ma in qualche modo più naturali. In alcuni casi, soprattutto nelle scene con scarsa luminosità, l'impressione è che le immagini siano leggermente più scure rispetto al blu-ray, ma è anche vero che c'è un indubbio balzo in avanti anche sul piano della compattezza, della profondità e dell'emersione dei dettagli dalle ombre. E i cali di dettaglio sono assolutamente naturali perché si presentano solamente nelle riprese di sorveglianza.

L'audio: passo avanti per l'italiano, ma l'inglese è il top

La Conversazione Gene Hackman
Un primo piano di Gene Hackman, protagonista assoluto del film di Francis Ford Coppola

Ottime notizie anche sul fronte audio, soprattutto per una traccia italiana che non solo è in DTS HD 5.1, ma che corregge anche i difetti della precedente edizione blu-ray, quindi non solo è sistemata nelle imperfezioni, ma anche integrale nel doppiaggio, senza i buchi coperti da sottotitoli. Al di là delle parti volutamente confuse delle registrazioni audio, per il resto la resa è soddisfacente, con un buon timbro nei dialoghi e una discreta efficacia della colonna sonora, pur con i limiti del sonoro dell'epoca e qualche fisiologico calo di qualità.

La traccia originale inglese, sempre in DTS-HD 5.1, è però molto più coinvolgente ed immersiva, soprattutto nella scena dell'affollata Union Square di San Francisco, e riesce a sfruttare in pieno l'ottimo lavoro sul suono eseguito nel film da Walter Murch, esaltando anche gli effetti sonori intriganti, le distorsioni e i crepitii (ovviamente intenzionali) inseriti durante le registrazioni dei nastri rendendo il sonoro piuttosto originale e affascinante.

Gli extra: commento audio e oltre mezz'ora di contributi

La Conversazione Hackman
Gene Hackman all'opera

Per quanto riguarda gli extra che troviamo sul disco blu-ray, sono buoni ma non c'è tutto il materiale presente nelle precedenti edizioni (mancano ad esempio alcuni provini e la lunga featurette sullo script). Oltre al commento audio di Francis Ford Coppola (presente anche sul disco 4K), troviamo un'intervista vintage a Gene Hackman (5') e un'intervista dello stesso regista al compositore David Shire (11'). Si prosegue poi con Close up su The Conversation (9'), in pratica un making of, mentre Harry Cauls' San Francisco - Then & Now: Le location 1973-2011 (4') mostra i luoghi delle riprese all'epoca del film e poi nel 2011. Si chiude con il commento di Coppola al suo corto No Cigar del 1956 (2' e mezzo).