Gene Hackman e Betsy Arakawa: foto e video shock della proprietà sottosopra invasa dai topi

L'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe ha reso pubblici nuovi video e foto della casa di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa, quasi due mesi dopo la loro tragica morte. I video diffusi da Page Six appartengono alle bodycam degli agenti intervenuti su segnalazione di un dipendente e mostrano l'ingresso della polizia nelle stanze della dimora del divo multimilionario, rivelando molti degli effetti personali della defunta star del cinema e di sua moglie.

Mentre gli agenti entrano in una cucina, in camere da letto private e nel bagno in cui giace il corpo della moglie di Hackman (oscurato nel video) mentre uno dei tre cani della coppia è accoccolato vicino al cadavere, le immagini shock mostrano una casa completamente sottosopra, ingombra di abiti, cucce per cani, letti, libri, scatole e mucchi di abiti ovunque.

Alcune parti della casa appaiono più in ordine, ma altre sono in completo disordine, con feci e urina ancora dentro una delle tazze del water del bagno e un cuscino macchiato di sangue in una delle camere da letto.

In uno dei filmati si può sentire un agente dire a un altro poliziotto di aver sentito "uno strano odore" entrando nell'abitazione, prima di rinvenire il cadavere di Betsy Arakawa.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La solitudine di un divo

In un'intervista condotta il 5 marzo, le figlie di Gene Hackman, Elizabeth e Leslie, hanno affermato che il loro celebre genitore e la moglie erano "molto riservati" e "non permettevano a domestiche o personale addetto alle pulizie di entrare in casa loro".

Tuttavia, hanno dichiarato che il loro ultimo contatto con Hackman o con la matrigna risaliva a circa un anno e mezzo prima, quando avevano pranzato insieme.

Gene Hackman: una delle stanze della casa del divo al momento del ritrovamento

La stanza in cui è stata ritrovata la moglie di Gene Hackman

Le immagini condivise dalla polizia offrono una visione più approfondita delle condizioni di vita della coppia prima della loro morte. All'inizio di questa settimana, è emerso che il complesso residenziale da 4 milioni di dollari di Hackman e Arakawa era diventato un "terreno fertile per infestazioni", con diversi roditori morti, escrementi e nidi rinvenuti in tutta la proprietà.

Tuttavia, il dipartimento di sanità pubblica ha stabilito che l'abitazione principale non presentava segni di infestazione. I nuovi video e le foto non sembrano mostrare gli escrementi animali che sarebbero stati trovati, il che probabilmente lascia intendere che Betsy Arakawa e Gene Hackman non fossero a conoscenza delle pessime condizioni della loro abitazione.

La defunta pianista, tuttavia, aveva iniziato a preoccuparsi che il marito avesse problemi di salute.