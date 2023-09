Gen V, svelata la timeline dello spin-off di The Boys

Ecco quando sarà ambientata Gen V, la serie spin-off di The Boys con protagonisti i ragazzi della Godolkin University, l'unico college d'America per i giovani supereroi.

Mancano poche settimane all'arrivo su Prime Video di Gen V, serie originale ambientata nel diabolico universo di The Boys. In molti si sono chiesti quale sarebbe stata la timeline dello spin-off e a rispondere ci ha pensato l'account social ufficiale dello show: Gen V sarà ambientata tra la terza e la quarta stagione di The Boys.

"Se dobbiamo fare chiarezza sulla timeline, Gen V è ambientato tra la terza e la quarta stagione. Questo significa che i ragazzi alla Godolkin University hanno visto Homelander che staccava la testa di un tizio con dei raggi laser, venendo applaudito dalla folla".

Lo show debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo venerdì 29 settembre con i primi tre episodi, seguiti da nuovi ogni settimana fino all'epico finale di stagione di venerdì 3 novembre.

Di cosa parla Gen V

Dal mondo di The Boys arriva Gen V, il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano.