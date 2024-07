Gen V, nuovo aggiornamento sulla Stagione 2 prima del gran finale di The Boys

Nella settimana in cui si concluderà la quarta stagione di The Boys, è arrivato un nuovo e importante aggiornamento sulla prossima stagione dello spin-off

Quando mancano solamente pochi giorni alla conclusione della quarta stagione di The Boys, è arrivato un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il suo spin-off, Gen V.

Le lezioni sono ripartite. A dirlo sono gli account social media di Gen V, il primo spin-off live-action di The Boys. Nella tarda serata di lunedì, il team marketing di Prime Video ha condiviso un'immagine del protagonista della serie, Jaz Sinclair, che indossa una felpa della Godolkin, suggerendo che le riprese della seconda stagione dello show sono iniziate.

Le riprese della serie avrebbero dovuto iniziare all'inizio di quest'anno, ma sono state ritardate a causa della morte di Chance Perdomo in seguito a un incidente in moto. Secondo il creatore di The Boys, Eric Kripke, la morte di Perdomo sarà affrontata direttamente nella seconda stagione.

"Per prima cosa, è una cosa incredibilmente tragica e il mio cuore è rivolto alla sua famiglia", ha dichiarato Kripke a TVLine il mese scorso. "Non stiamo cercando di sostituirlo perché non possiamo. Stiamo interpretando la morte del personaggio nello show. Quindi è molto pesante ed è davvero emotivamente difficile per il cast. E stiamo solo cercando di onorare Chance nel miglior modo possibile".

Anche se The Boys si concluderà con la quinta stagione, Kripke ha dichiarato di sperare che il franchise continui a crescere con gli spin-off che esplorano altre parti dell'universo. Ricordiamo che, oltre a Gen V, è in fase di sviluppo un altro spin-off in live-action ambientato in Messico.

"Penso che possano e debbano continuare. La storia di The Boys riguarda Butcher e Patriota, questi due pianeti che si scontrano l'uno con l'altro, questa particolare storia non funziona senza entrambi. E si può continuare solo per un certo periodo di tempo", ha spiegato Kripke a Variety. "Quindi direi che questa storia in particolare sta finendo. Ma ci possono essere altre storie e altri angoli dell'universo. Quindi speriamo che Gen V continui, speriamo che un paio di altre cose che abbiamo in sviluppo continuino".