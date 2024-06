Gen V 2: Hamish Linklater nel cast dello spinoff di The Boys

Hamish Linklater farà parte del cast di Gen V, la serie spinoff di The Boys che è arrivata alla seconda stagione, prossimamente in arrivo su Prime Video. Al centro della trama ci sono gli studenti della Godolkin University mentre vengono addestrati per diventare supereroi.

Il personaggio che interpreterà Linklater

Il ruolo affidato a Hamish Linklater nei prossimi episodi di Gen V è quello di Cipher, descritto come "il nuovo rettore, carismatico e affascinante, della Godolkin University".

Il personaggio, inoltre, ha una preparazione come scienziato ed è brillante politicamente, oltre ad avere la fiducia e l'ammirazione degli ufficiali di più alto livello.

Nel cast dello show ci sono anche Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, e Asa Germann. La morte di Chance Perdomo, avvenuta a marzo a causa di un incidente in moto, ha avuto un forte impatto emotivo nel team di produttori e tra gli interpreti e Prime Video ha già confermato che il suo personaggio non verrà assegnato a nessun altro attore.

Hamish Linklater in una scena dell'episodio For Love or Money de La complicata vita di Christine

Il ritorno della serie

Lo spinoff di The Boys porta gli spettatori nel prestigioso college per soli supereroi dove gli studenti si esercitano per diventare una nuova generazione di eroi, preferibilmente con sponsorizzazioni lucrative. Non tutti i giovani, tuttavia, scelgono la strada della corruzione. Oltre al classico caos universitario, alla ricerca della propria identità e alle feste, questi ragazzi si troveranno ad affrontare situazioni letteralmente esplosive. Mentre si contendono popolarità e buoni voti, è chiaro che la posta in gioco è molto più alta quando si deve inoltre fare i conti con i super poteri. Quando il gruppo di giovani dai poteri soprannaturali scopre che qualcosa di più grande e sinistro sta succedendo a scuola, saranno messi alla prova: sceglieranno di diventare gli eroi o i cattivi delle loro storie?

The Boys 4, cosa ci lascia in eredità il finale di Gen V

Linklater ha recentemente recitato nella serie Manhunt, targata Apple TV+, in cui ha avuto la parte del presidente Abramo Lincoln. Tra i suoi progetti per il piccolo schermo ci sono anche Midnight Mass, Gaslit, Fargo, Legion e The New Adventures of Old Christine.

L'attore ha inoltre debuttato come regista, in collaborazione con Lily Rabe, in occasione dell'adattamento del romanzo Downtown Owl scritto da Chuck Klosterman. Linklater ha firmato anche la sceneggiatura del film.