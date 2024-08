The Boys 4: un altro record per il finale della serie

The Boys terminerà la sua corsa con l'imminente quinta stagione, ma sembra che se ne andrà in bellezza, dato che il finale della quarta stagione ha fatto registrare gli ascolti più alti della serie fino ad ora.

La classifica di Nielsen sulle piattaforme streaming ha rivelato che The Boys ha registrato 1,33 miliardi di minuti di visione su Prime Video nella settimana dal 15 al 21 luglio, posizionandosi così al primo posto tra tutti i titoli. The Boys è la prima volta che si aggiudica questo primo posto, e batte anche il suo precedente record di 1,29 miliardi di minuti per la settimana dal 17 al 23 giugno.

The Boys: un record nonostante la concorrenza

The Boys: un'immagine promozionale della serie

La vittoria è resa ancora più impressionante dalla concorrenza che The Boys ha dovuto affrontare durante la settimana. Al secondo posto si è piazzato House of the Dragon della HBO (via Max), che ha totalizzato 1,11 miliardi di minuti visti. Cobra Kai di Netflix si è piazzato al terzo posto con 1,09 miliardi, mentre Love Island di Hulu, Netflix e Peacock è arrivato a 1,05 miliardi. L'amato show di Disney+ Bluey ha completato la top five con 1,04 miliardi di minuti visti.

Al sesto posto della classifica si trova un'altra serie animata amata dai fan, I Griffin di Hulu, che ha totalizzato 989 milioni di minuti visti. Hulu e Netflix hanno visto Grey's Anatomy con 965 milioni di minuti. Netflix si è piazzata anche all'ottavo posto con la serie preferita dalle famiglie Trolls Band Together. Mentre al nono posto si è divisa con Peacock con la risorta serie Suits, che ha totalizzato 850 milioni di minuti di visione. Anche l'ultimo posto della top ten è andato a Netflix con Land of Bad, per un totale di 848 milioni di minuti visti. Di seguito sono riportate anche le classifiche delle serie originali e dei film.

The Boys: una scena della serie

Ecco la classifica degli ascolti delle serie originali: