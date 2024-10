La rosa della vendetta, anticipazioni del 20 ottobre 2024: Gulcemal rapisce Deva ma non tutto è come sembra!

Nelle anticipazioni della nuova puntata de La rosa della vendetta, in onda in questa domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5, Gulcemal ha in serbo una dolce sorpresa per Deva.

Un'altra domenica in compagnia de La rosa della vendetta per gli spettatori Mediaset, che, stasera su Canale 5 in prima serata, dovranno affrontare un altro appuntamento al cardiopalma. Dopo settimane di attesa, infatti, Gulcemal e Deva potranno finalmente coronare il loro sogno d'amore, ma il tutto avverrà, come ormai consuetudine, nella maniera più rocambolesca possibile.

La soap turca è visibile anche in streming, on demand oppure in contemporanea, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni La rosa della vendetta: Zafer corre in ospedale da Gulendam

Gara non è altri che Firuze, madre biologica di Deva, che l'ha abbandonata senza mai dirle la verità. Ora però Ibrahim ha cominciato a ricattarla: se non farà tutto il possibile per impedire il matrimonio tra la giovane e Gulcemal, lui è pronto a raccontare tutto a Deva. Al piano si aggiunge ora anche Ipek, che, nonostante Gara la implori di darle altro tempo, minaccia di parlare con sua figlia.

Una buona notizia arriva dall'ospedale in cui è ricoverata Gulendam: lei sta bene e anche il bambino che porta in grembo è fuori pericolo, dopo il tentato suicidio. Anche Zafer, raggiunta dalla notizia, corre in ospedale per far visita alla figlia ma viene allontanata, Canan e Armagan le chiedono di farsi da parte in questa circostanza. Lei decide di accettare il suggerimento soprattutto per permettere a suo figlio di riavvicinarsi alla sorella.

Nella versione originale il titolo de La rosa della vendetta è semplicemente Gulcemal

Vefa ha portato via Mert e sono diretti alla scogliera. Misteriosamente anche Deva viene rapita, ma a portarla via è Gulcemal. Nonostante tutti temano il peggio, le sue intenzioni sono buone, e lo scopriranno presto anche Ibrahim e Ipek, che, preoccupati per la sparizione di Deva e Mert, corrono a casa dell'uomo d'affari dopo essersi rivolti alla polizia.

Poco dopo Gulcemal in persona torna a casa e con lui ci sono i due scomparsi. Quando Ibrahim chiede alla giovane di tornare a casa, è il Sahin a svelare che lui e Deva sono ufficialmente sposati! Il matrimonio è stato celebrato in gran segreto sulla scogliera, con Mert a fare da testimone.

La notizia delle nozze, e del ritrovamento di Mert, raggiunge anche Gulendam: la donna decide così di uscire dall'ospedale, nonostante il parere contrario dei medici, per fare ritorno a casa. Anche Ipek corre alla tenuta di Gulcemal, preoccupata per Ibrahim. Lui però non è dove tutti credono che sia: è andato da Zafer per minacciarla se non farà qualunque cosa in suo potere per far terminare subito quel matrimonio. Non sa però che Zafer ha già provato a sabotare le nozze: quale altro colpo di scena ha riservato al tanto odiato figlio?