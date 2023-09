Gen V: lo spinoff di The Boys debutta con un punteggio perfetto su RottenTomatoes

Su Prime Video sta per arrivare Gen V, la serie spinoff di The Boys, e il punteggio su Rotten Tomatoes è un perfetto 100% di recensioni positive.

Gen V, lo spinoff di The Boys, ha debuttato su RottenTomatos con un punteggio perfetto.

I commenti dei critici sono infatti unanimi nel promuovere il progetto in arrivo su Prime Video con al centro una nuova generazione dotata di poteri.

Un esordio convincente

La serie Gen V, dopo la pubblicazione di 39 recensioni online, è infatti ancora stabile al 100% di recensioni positive.

Tra i commenti dei giornalisti americani c'è chi ha sottolineato quanto lo show sia in grado di intrattenere, sfruttando inoltre il senso dell'umorismo irriverente che ha contraddistinto The Boys per offrire un commento della società contemporanea.

Lo show, inoltre, viene descritto come folle, sanguinoso ed esilarante, in grado di conquistare l'attenzione degli spettatori e intelligente.

I dettagli della nuova serie

Ambientato nel mondo diabolico di The Boys, Gen V espande l'universo della Godolkin University, il prestigioso college per soli supereroi dove gli studenti si esercitano per diventare una nuova generazione di eroi, preferibilmente con sponsorizzazioni lucrative. Non tutti, però, scelgono la strada della corruzione. Oltre al classico caos universitario, oltre alla ricerca della propria identità e alle feste, questi ragazzi si troveranno ad affrontare situazioni letteralmente esplosive. Mentre si contendono popolarità e buoni voti, è chiaro che la posta in gioco è molto più alta quando sono coinvolti dei super poteri. Quando il gruppo di giovani dai poteri soprannaturali scopre che qualcosa di più grande e sinistro sta succedendo a scuola, saranno messi alla prova: sceglieranno di diventare gli eroi o i cattivi delle loro storie?

Il cast della serie include Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. In Gen V vedremo anche Clancy Brown e Jason Ritter nel ruolo di guest star, oltre alla partecipazione straordinaria di Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne negli stessi ruoli che interpretano in The Boys.