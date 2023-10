Gen V: Hideo Kojima promuove il nuovo spin-off di The Boys

Per il guru dei videogame, la serie Prime Video è perfettamente in linea con l'originale e merita la visione.

Dopo aver debuttato lo scorso weekend su Prime Video, i primi episodi di Gen V, il nuovo spin-off in live-action di The Boys, sono stati ampiamente promossi anche da un nome di spicco nel panorama dell'intrattenimento: Hideo Kojima.

Kojima ha recentemente condiviso sui social media i suoi pensieri su Gen V, elogiando la serie per essere una "versione scolastica di The Boys".

"Adoro THE BOYS, quindi ho guardato un episodio del suo spin-off, GEN V", ha scritto Kojima. "È una scuola di supereroi? Una scuola con la generazione Z dotata di superpoteri o una versione à la Euphoria dei supereroi? Mi aspettavo qualcosa di un po' diverso, ma è una versione scolastica diretta di THE BOYS! Hanno fatto il botto! Sangue, budella e giovani sono dappertutto! Sono rimasto molto soddisfatto. Oh, è fantastico. Grazie Eric! Guarderò il prossimo episodio".

Ambientato nel mondo diabolico di The Boys, Gen V espande l'universo della Godolkin University, il prestigioso college per soli supereroi dove gli studenti si esercitano per diventare una nuova generazione di eroi, preferibilmente con sponsorizzazioni lucrative. Non tutti, però, scelgono la strada della corruzione. Oltre al classico caos universitario, oltre alla ricerca della propria identità e alle feste, questi ragazzi si troveranno ad affrontare situazioni letteralmente esplosive.

Mentre si contendono popolarità e buoni voti, è chiaro che la posta in gioco è molto più alta quando sono coinvolti dei super poteri. Quando il gruppo di giovani dai poteri soprannaturali scopre che qualcosa di più grande e sinistro sta succedendo a scuola, saranno messi alla prova: sceglieranno di diventare gli eroi o i cattivi delle loro storie?