Gemini Man: il trailer del film di Ang Lee con protagonista Will Smith

Gemini Man, il film diretto da Ang Lee, debutterà nei cinema a ottobre e online è apparso il primo trailer del progetto con protagonista Will Smith.

Gemini Man, il nuovo film di Ang Lee, ha finalmente un trailer ufficiale che mostra le prime immagini dell'atteso progetto.

Il lungometraggio verrà distribuito nelle sale americane l'11 ottobre da Paramount Pictures e ha come protagonista l'attore Will Smith.

Nel trailer si vede Henry Brogen, il personaggio interpretato da Smith, che viene inseguito dal suo giovane clone che ha ricevuto il compito di ucciderlo. Il video regala qualche anticipazione delle incredibili sequenze d'azione e della tecnologia che ha permesso alla star di essere ringiovanita in post-produzione. Il trailer prosegue con le conseguenze della scoperta della clonazione del protagonista e dei potenziali spoiler riguardanti la cospirazione alla base del tentativo di ucciderlo.

Il film è stato girato da Ang Lee in 3D, con una risoluzione 4K e un formato a 120fps, come accaduto con il precedente Billy Lynn - Un giorno da eroe. Gemini Man sarà però distribuito anche in formato tradizionale.

Nel cast ci saranno anche Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong e Linda Emond.

Al centro della storia, firmata da David Benioff, troviamo un anziano agente dell'NSA che tenta di andare in pensione e lasciarsi alle spalle la sua professione. L'uomo, condannato a morte, viene perseguitato da un killer che scoprirà essere un suo clone di 25 anni più giovane all'apice delle sue abilità. Gemini Man, il cui soggetto è stato scritto da Darren Lemke nel 1997, avrebbe dovuto essere diretto da Tony Scott. Dopo la sua morte, anche Curtis Hanson e Joe Carnahan si sono interessati al film, mentre Mel Gibson è stato preso in considerazione come protagonista.