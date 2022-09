Garfield, rimandata l'uscita del film animato con Chris Pratt: ecco la nuova data

Il nuovo film animato di Garfield con protagonista Chris Pratt ha subito uno spostamento di qualche mese nel calendario delle uscite di Sony Pictures. Vediamo qual è ora la data in cui la pellicola approderà nelle sale.

Come riporta anche il sito Comicbook, infatti, il lungometraggio animato di Garfield, precedentemente programmato per debuttare al cinema il 16 febbraio 2024, adesso sfrutterà la slot del week-end del Memorial Day e arriverà invece nelle sale il 24 maggio 2024.

Al momento, tra i film in uscita nelle stesse settimane secondo quanto segnalato da Movie Insider abbiamo Captain America: New World Order, il quarto film del MCU dedicato a Captain America, che questa volta vedrà Anthony Mackie nei panni del personaggio titolare, in arrivo il 3 maggio; If e e Furiosa, il film di John Krasinski con Ryan Reynolds e il prequel di Mad Max: Fury Road, in programma proprio per il 24, come Garfield.

Il gatto sornione avrà comunque una solida competizione al botteghino, ma vedremo come se la caverà.

Intanto vi ricordiamo che nel cast di doppiatori del film diretto da Mark Dindal troveremo, oltre a Chris Pratt, anche Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Hannah Waddingham, Ving Rhames e Cecily Strong.