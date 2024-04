Garfield: una missione gustosa, Chris Pratt spiega come è 'diventato' un gatto in un divertente video

Chris Pratt è il protagonista di un divertente video promozionale del film Garfield: Una missione gustosa in cui spiega come si è immedesimato nel protagonista.

L'attore ha infatti dato la voce al simpatico Garfield nella versione originale del film in arrivo a maggio nelle sale italiane.

La "preparazione" della star

Nel video condiviso online, Chris Pratt spiega che per il suo lavoro in Garfield: Una missione gustosa ha studiato un gruppo di felini per capire come si comporta un gatto, creando una "vera connessione" con loro nella speranza di interpretare nel migliore dei modi il personaggio creato da Jim Davis. L'attore, negli ultimi secondi, chiede quindi ai suoi nuovi amici a quattro zampe chi vuole mangiare una lasagna.

Il nuovo film dedicato all'iconico personaggio

In questa nuova versione della storia diretta da Mark Dindal, Maurizio Merluzzo sarà la voce italiana del protagonista che nell'originale è doppiato da Pratt.

Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all'aperto! Dopo l'inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un'esilarante rapina ad alto rischio.

Nel cast di doppiatori originali sono presenti anche Nicholas Hoult, Hannah Waddingham, Cecily Strong, Ving Rhames, Brett Goldstein e Bowen Yang.