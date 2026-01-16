Game of Thrones: lo spin-off su Jon Snow è "troppo deludente", solo Arya Stark potrebbe salvarlo

Sono emersi nuovi dettagli circa lo spin-off cancellato che avrebbe visto Kit Harington nuovamente nei panni di Jon Snow, più un aggiornamento sulla serie sequel con al centro Arya Stark

Game of Thrones si sarà anche conclusa con l'ottava stagione, ma il franchise ha continuato a generar contenuti grazie a prequel e spin-off molto seguiti e apprezzati, come House of the Dragon e la nuovissima A Knight of the Seven Kingdoms.

Quest'anno vedrà il ritorno di House of the Dragon con la terza stagione, mentre lo spin-off su Dunk e Egg debutterà su HBO Max (anche in Italia) il prossimo 18 gennaio; nell'attesa potete già leggere la nostra recensione del progetto.

Negli ultimi anni, però, si sono avvicendati anche altri progetti, come lo spin-off poi cancellato su Jon Snow e trasformato in una serie sequel con al centro Arya Stark. In ogni caso sono emersi altri dettagli su quello che sarebbe stato il primo progetto con Kit Harington di ritorno come protagonista.

Il trono di spade: Kit Harington in una scena del penultimo episodio della serie

Un Jon Snow distrutto dopo la fine di Game of Thrones

Secondo l'Hollywood Reporter, "Harington, insieme ai due sceneggiatori della sua serie drammatica Gunpowder, era interessato a delineare una storia in cui Snow viveva da solo come un uomo distrutto affetto da disturbo da stress post-traumatico".

"Dopo aver cacciato il suo meta-lupo Ghost e gettato via la sua spada Longclaw, Jon trascorreva il tempo costruendo capanne per poi bruciarle di nuovo", si legge. "Harington voleva anche che Jon morisse ed evitasse di diventare un eroe".

Secondo quanto riferito, HBO ha ritenuto la premessa "troppo deprimente", ma ora si è rivolta allo scrittore Quoc Dang Tran di Nettare degli dèi per lavorare a un altro sequel della serie.

Il trono di spade: Maisie Williams in un'immagine del finale di serie, The Iron Trhone

Da Jon Snow ad Arya Stark, è la volta buona?

Secondo quanto riportato, "una possibilità è quella di spostare l'azione nella terra di Essos, simile al Mediterraneo, e aggiungere un altro personaggio molto popolare della serie precedente: Arya Stark". Non è chiaro se Harington sarà coinvolto in qualche modo in questa versione della storia.

Un insider ha poi osservato: "Siamo molto interessati ed entusiasti all'idea di un sequel, ma anche profondamente consapevoli di quanto sia alto il livello di qualità che dovrà raggiungere". Altre idee per spin-off includono un progetto animato su House of the Dragon's Sea Snake (per contenere i costi) e la storia della conquista del Westeros da parte di re Aegon Targaryen, che potrebbe diventare un "film di grandi dimensioni in stile Dune".