Galline in Fuga 2 sarà presentato al London Film Festival

Galline in fuga 2 (Chicken Run: Dawn Of The Nugget), l'attesissimo sequel animato che Aardman e il regista Sam Fell hanno realizzato per Netflix, debutterà al London Film Festival di quest'anno.

Il film sarà proiettato il 14 ottobre presso la Royal Festival Hall del Southbank Centre, in occasione del gala annuale del sindaco di Londra. Proiezioni simultanee avranno luogo nei cinema di tutto il Regno Unito. Netflix ha previsto il lancio globale del sequel per il 15 dicembre.

Il cast vocale del film comprende Thandiwe Newton (Ginger), Zachary Levi (Rocky), Bella Ramsey (Molly), Imelda Staunton (Bunty), Lynn Ferguson (Mac), David Bradley (Fowler), Jane Horrocks (Babs), Romesh Ranganathan (Nick), Daniel Mays (Fetcher), Josie Sedgwick-Davies (Frizzle) e Nick Mohammed (Dr Fry).

Sinossi. Dopo essere riuscita a fuggire dalla fattoria di Tweedy, Ginger ha finalmente trovato il suo sogno: una pacifica isola rifugio per tutto il branco, lontano dai pericoli del mondo umano. Quando lei e Rocky mettono al mondo una bambina di nome Molly, il lieto fine di Ginger sembra completo. Ma sulla terraferma, l'intera razza dei polli deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Ginger e la sua squadra, anche se ciò significa mettere a rischio la libertà conquistata con fatica, questa volta faranno irruzione.

"È un onore presentare il nostro film in anteprima mondiale al London Film Festival di quest'anno", ha dichiarato Fell in un comunicato. "Dawn of the Nugget mette in mostra l'incredibile talento e l'ingegnosità della troupe di Aardman, sostenuta dalla passione duratura del team di Netflix. Abbiamo dato il massimo per rendere questo film una delizia sia per i fan più accaniti che per le nuove generazioni di famiglie che scopriranno Galline in fuga per la prima volta".

Kristy Matheson, direttrice del BFI London Film Festival, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di condividere la magia e la maestria dello studio Aardman e dei loro amici pennuti preferiti con il pubblico questo ottobre con un film che trabocca di divertimento e ha un cuore enorme".