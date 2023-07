Galline in Fuga 2: i divertenti character poster ispirati a Barbie

Il successo ottenuto da Barbie nei cinema di tutto il mondo ha ispirato Aardman Animation nel realizzare dei divertenti character poster dell'atteso Galline in fuga 2, il sequel che è stato prodotto per Netflix.

Le immagini sono dedicate a quattro dei protagonisti del nuovo capitolo della storia e riproducono alla perfezione il modello che era stato usato da Warner Bros per promuovere il lungometraggio con Margot Robbie e Ryan Gosling.

I character poster

I character poster di Galline in fuga 2 ritraggono così Rocky, Ginger, Babs e Bunty in stile Barbie, compiendo inoltre un esilarante gioco di parole dichiarando che il gallo al centro della trama non è Ken, e nemmeno una gallina, ovvero "Hen".

Il sequel seguirà Ginger e Rocky, che ora sono genitori della piccola Molly, che decidono di ritornare per provare a salvare i propri simili dopo aver trovato un'isola pacifica dove vivere, distante dai pericoli legati al mondo degli umani.

Galline in Fuga 2: uno dei poster ispirati a Barbie

Il nuovo progetto prodotto per Netflix

Il sequel di Galline in fuga - il cui titolo originale sarà Chicken Run: Dawn of the Nugget - sarà disponibile su Netflix il prossimo anno e segnerà una nuova collaborazione tra Aardman Animation e la piattaforma dopo il cortometraggio Robin Robin.

A doppiare i personaggi del sequel di Galline in fuga saranno Thandie Newton, Zachary Levi, Bella Ramsey, Imelda Staunton, Jane Horrocks, Lyn Ferguson, Josie Sedgwick-Davies, David Bradley, Romesh Ranganathan, Daniel Mays e Nick Mohammed. Diretto da Sam Fell, il progetto sarà scritto da Karey Kirkpatrick, John O'Farrell e Rachel Tunnard.