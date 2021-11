Furiosa: Tom Burke sostituisce Yahya Abdul-Mateen II nel film di George Miller

Nel cast di Furiosa, lo spinoff di Mad Max: Fury Road, ci sarà ora l'attore Tom Burke che ha sostituito Yahya Abdul-Mateen II, costretto a dire addio al progetto diretto da George Miller a causa di problemi con le tempistiche della produzione.

L'attore sembra abbia infatti dovuto rinunciare al film per dedicarsi a un progetto che stava sviluppando da tempo e le cui riprese stanno finalmente per iniziare.

Tom Burke affiancherà quin di sul set di Furiosa l'attrice Anya Taylor-Joy, che ha ereditato il ruolo interpretato nel lungometraggio precedente da Charlize Theron, e Chris Hemsworth.

Sul grande schermo verranno raccontate le origini di Furiosa e alla regia sarà impegnato George Miller, co-autore anche della sceneggiatore e produttore insieme a Doug Mitchell.

Miller ha recentemente svelato come ha scelto la protagonista: facendole recitare un monologo tratto da Quinto potere di Sidney Lumet. Il regista, parlando di Anya Taylor-Joy, aveva raccontato: "Le ho chiesto di leggere un monologo guardando la videocamera. Il pezzo che ho scelto è brillante e può essere fatto guardando la videocamera. Non serve un partner. Lei ha fatto tutto e, poi, mi ha inviato il filmato. Le ho dato un paio di consigli ed è risultata davvero grandiosa. Ho spedito tutto allo studio e ho spiegato perché lei fosse perfetta per il ruolo. Il filmato è stato così persuasivo che non è servito dire altro!".

Furiosa dovrebbe arrivare nelle sale il 24 maggio 2024 e la produzione avrà inizio in New South Wales nel corso del 2022.