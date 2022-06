Furiosa: George Miller voleva Tilda Swinton nel prequel di Mad Max: Fury Road

Per poco Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road diretto da George Miller, non ha incluso anche la partecipazione di Tilda Swinton.

Nel 2024 Furiosa, lo spin-off prequel di Mad Max: Fury Road, arriverà nelle sale. Tuttavia, sarà senza Tilda Swinton, attrice che George Miller avrebbe davvero voluto nel film.

Ci sono quegli attori con cui un regista non può voler fare a meno di collaborare, e una di queste è Tilda Swinton, probabilmente per tanti filmmaker, ma in particolare per George Miller.

Il regista di Mad Max ha infatti raccontato ai microfoni dell'Hollywood Reporter di aver davvero apprezzato le doti artistiche dell'attrice di Three Thousands Years of Longing, e si rammarica davvero di non essere potuto tornare a lavorare con lei anche in occasione del prequel di Fury Road con protagonista Anya Taylor-Joy.

"È davvero fantastica. È un'artista, oltre che una delle persone più sagge che abbia mai conosciuto. E [provare a coinvolgerla nella produzione di Furiosa] è stata la prima cosa a cui ho pensato]" ha affermato Miller.

Ma volerla nel film non bastava, e non perché l'attrice non volesse: "In Suspiria Tilda dava vita a tre ruoli, di cui uno era un uomo anziano... Così mi sono dettp, beh, potrebbe anche interpretare uno degli uomini nel mio film. Ma purtroppo non c'era alcuna parte che andasse bene per lei. E se a tutti i costi cerchi di forzare un personaggio in un film, finisce con l'essere la prima cosa che viene tagliata poi in fase di montaggio. E io non farei mai una cosa del genere a Tilda. Ma avrei davvero voluto averla in Furiosa".

Ragionamento comprensibile, ma comunque un peccato, non trovate?