Furiosa: il prequel è stato scritto ancor prima delle riprese di Mad Max: Fury Road

George Miller, regista di Furiosa, ha rivelato che il copione del film era stato scritto quasi completamente ancor prima che le riprese di Mad Max: Fury Road avessero luogo. Quest'ultima pellicola, uscita nel 2015, rappresenta il quarto capitolo del franchise di Mad Max, mentre il film prequel incentrato sul personaggio interpretato da Anya Taylor-Joy è al momento in fase di riprese.

Mad Max: Fury Road - Un primo piano di Charlize Theron

In Mad Max: Fury Road il protagonista incontra l'Imperatrice Furiosa (all'epoca interpretata da Charlize Theron), una guerriera che lavora per Immortan Joe. I due fanno squadra nel corso del film per schierarsi contro il dittatore, generando una pellicola ricca di azione e di inseguimenti nel deserto.

Furiosa, le cui riprese stanno avendo luogo in Australia, è un prequel che racconta la storia dell'Imperatrice prima che conoscesse Max. Anche se molti dettagli della trama ancora non sono stati rivelati, sappiamo che Anya Taylor-Joy interpreterà una versione più giovane della guerriera, quando viene portata via da casa e costretta a lavorare per Warlord Dementus. Nel film sarà presente anche Chris Hemsworth nel ruolo di un villain per ora sconosciuto. Altri membri del cast includono Tom Burke, Quaden Bayles,Angus Sampson e Nathan Jones.

Mad Max: Furiosa, Chris Hemsworth ha un look post-apocalittico nelle nuove foto dal set

George Miller, in una recente intervista, ha parlato dello sviluppo di Furiosa, spiegando che mentre stavano scrivendo Mad Max: Fury Road gli venne in mente un'intera storia di sfondo per il personaggio. Nonostante nel quarto film del franchise non ci fosse l'opportunità per approfondire le vicende della guerriera, avevano scritto talmente tanto da avere praticamente un copione pronto.

Furiosa, George Miller sullo spin-off di Mad Max: "Siamo partiti alla grande"

Questa rivelazione dimostra in realtà quanto Furiosa sarà scollegato da Mad Max: Fury Road, considerando anche che una star diversa interpreterà la protagonista. Quando il film verrà alla luce nel 2024 sarà passata quasi una decade rispetto alla pellicola di origine del personaggio, e sarà sicuramente ricco di sorprese.