Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor Joy svela come ha perso il braccio

L'attrice ha rivelato come il personaggio ha assunto l'aspetto con cui lo abbiamo incontrato per la prima volta in Fury Road

All'inizio di Furiosa: A Mad Max Saga troveremo il personaggio protagonista di Anya Taylor-Joy con un look decisamente diverso da quello che ha in Mad Max: Fury Road, così l'attrice ha svelato in che modo perderà il braccio e assumerà il suo caratteristico aspetto.

Furiosa fungerà da prequel di Fury Road raccontando la storia delle origini del personaggio, interpretato qui da Taylor-Joy. Ambientato nelle prime fasi del collasso sociale, il film svela come Furiosa viene rapita e ridotta in schiavitù da un potente signore della guerra, che la costringe a servirlo. Per rivendicare la sua libertà, Furiosa deve adattarsi al mondo brutale e spietato che la circonda, evolvendosi nel personaggio formidabile che è destinata a diventare.

In un'intervista concessa a Entertainment Weekly, Taylor-Joy ha dichiarato che Furiosa perde il braccio "per inseguire qualcosa che pensava fosse più grande di lei". Il regista George Miller ha aggiunto che hanno deciso come Furiosa avrebbe perso il braccio prima ancora di girare Mad Max: Fury Road.

Furiosa non è un supereroe

Per l'attrice, il personaggio è così affascinante proprio perché si rifiuta di morire, anche quando sembra spacciata: "Per me aveva senso, perché credo che la cosa incredibile di questo personaggio sia che si rifiuta di morire, davvero. Per me aveva senso che perdesse il braccio per inseguire qualcosa che riteneva più grande di lei. La perdita del braccio e dei capelli sono stati entrambi passi importanti che abbiamo dovuto compiere per poter tracciare il percorso di questa bambina che è diventata il personaggio che tutti conosciamo e amiamo".

Per il regista, inoltre, è importante che il pubblico comprenda che Furiosa non è un supereroe o un'eroina di film d'azione: "Come ha fatto a perdere il braccio? Come ha fatto a costruire quella cosa? Come ha fatto a diventare un'ottima pilota? Tutte queste cose dovevamo capirle. Non è un'eroina d'azione che si presenta all'improvviso e può farlo senza che noi ne sappiamo il motivo. Dovevamo quindi capire tutto questo, come fosse abbastanza intraprendente da poter sopportare qualsiasi cosa le capitasse. E tutto questo doveva essere compreso prima di iniziare a girare Fury Road, tutto è stato deciso allora".

Furiosa: A Mad Max Saga uscirà nelle sale il 23 maggio 2024.