Furiosa: A Mad Max Saga, Chris Hemwosrth in sella nella nuova immagine del prequel

Nelle ultime ore è stata pubblicata in rete una nuova immagine di Furiosa: A Mad Max Saga che ritrae il villain di Chris Hemsworth in sella al proprio bolide. Il prequel vedrà Anya Taylor-Joy nei panni del personaggio interpretato da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road.

Dopo l'uscita del trailer, Chris Hemsworth ha discusso della sua interpretazione nei panni del villain Dementus e ha espresso il suo entusiasmo per il film: "Sono rimasto davvero estasiato. Quando fai un film action spesso ti trovi a provare cose diverse, sperimentando e cercando di rendere la sequenza il più impressionante e spettacolare possibile"

L'attore ha poi aggiunto: "Quello che ho trovato davvero tonificante lavorando con George è che ogni fotogramma è stato ragionato nel dettaglio. Ogni frame è arte. Ogni singolo fotogramma era necessario perché era al servizio dell'intero film. Faceva parte di un piano più ampio e di un messaggio, quindi non c'era spreco. Tutto ciò che vedi è essenziale, significa qualcosa e supporta il viaggio dei personaggi, la narrazione, l'arco complessivo del film, ed è stato estenuante, ma nel modo migliore."

L'atteso ritorno all'iconico mondo distopico che il pluripremiato e geniale filmmaker George Miller ha creato più di 30 anni fa, con gli emblematici film della saga di Mad Max, svelerà le origini del potente personaggio protagonista del successo mondiale Mad Max: Fury Road.

Questo nuovo lungometraggio di Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures è prodotto da Miller e dal suo partner di lunga data, il produttore nominato agli Oscar Doug Mitchell ("Mad Max: Fury Road", "Babe, maialino coraggioso"), attraverso la loro Kennedy Miller Mitchell, con sede in Australia.