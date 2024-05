Furiosa: A Mad Max Saga, ammirate i primi minuti del prequel con Anya Taylor-Joy

Warner Bros. Discovery ha diffuso in streaming una clip della durata di sei minuti di Furiosa: A Mad Max Saga, quando manca meno di una settimana all'uscita del prequel nelle sale di tutto il mondo.

La clip mostra i primi minuti della pellicola, con il personaggio di Anya Taylor-Joy al volante della sua vettura che ripensa a tutto quello che le è accaduto fino a quel momento. Improvvisamente, scopriamo che il film sarà suddiviso in capitolo, il primo dei quali è intitolato Her Odissey Begins. Così, vediamo una piccolissima Furiosa incontrare il malvagio Dementus, interpretato da Chris Hemsworth.

Dopo la proiezione al Festival di Cannes, il film è stato accolto con entusiasmo dalla critica presente. Per l'occasione, potete già leggere la nostra recensione di Furiosa: A Mad Max Saga.

Ricreare la Terra Desolata

Per creare la versione della Terra Desolata che vediamo in Furiosa: A Mad Max Saga ci sono volute circa 1.000 persone, molti dei quali veterani del franchise che però, per volontà di George Miller, doveva rinnovarsi radicalmente rispetto ai precedenti capitoli.

Alla fine, per dar vita a questa nuova storia, il regista ha scommesso sui guerrieri Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, che interpreta il villain motociclista Dementus e Tom Burke, che veste i panni di Praetorian Jack, che forma un intenso legame con Furiosa. Dopo averlo visto nel film indie The Souvenir di Johanna Hogg, George Miller lo ha scelto e non ha considerato nessun altro per il ruolo. "È molto talentuoso", ha ribadito.

Furiosa: A Mad Max Saga uscirà nelle sale italiane il 23 maggio.