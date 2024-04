Furiosa contiene una scena d'azione di 15 minuti che ha richiesto 78 giorni di lavorazione e 200 comparse

Non mancheranno le scene d'azione in Furiosa: A Mad Max Saga, vi sarà addirittura una sequenza della durata di 15 minuti che ha richiesto un tempo di lavorazione lunghissimo.

Se pensavate che l'impatto visivo di Mad Max: Fury Road non può essere superato, dopo la visione di Furiosa: A Mad Max Saga potreste ricredervi. Parlando con Total Film magazine, il partner produttivo di George Miller, Doug Mitchell, si è lasciato sfuggire che il prequel contiene una sequenza d'azione della durata di 15 minuti che ha richiesto 78 giorni di lavorazione e 200 comparse sul set. Il nome in codice della scena in questione durante la lavorazione era Stairway to Nowhere.

"George e io parlavamo in continuazione del perché questo set durasse così a lungo", ha spiegato la star principale Anya Taylor-Joy. "È perché si vede un accumulo di abilità nel corso di una battaglia, e questo è molto importante per capire quanto sia intraprendente Furiosa, ma anche la sua grinta. È la sequenza più lunga che ognuno di noi abbia mai girato. Il giorno in cui abbiamo finito, tutti hanno ricevuto un vino 'Stairway to Nowhere'!"

Furiosa: A Mad Max Saga contiene una scena d'azione lunga 15 minuti che ha richiesto 78 giorni di riprese

L'attesa per il debutto a Cannes di Furiosa

Furiosa: A Mad Max Saga racconterà la giovinezza del personaggio dell'Imperatrice Furiosa, interpretato da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. Il prequel in arrivo, che inaugurerà il festival di Cannes 2024 Fuori Concorso, rivelerà il passato di Furiosa, rapita da casa sua quando era bambina dal signore della guerra Dementus (Chris Hemsworth) e dalla sua orda di motociclisti prima di andare in cerca di vendetta per riunirsi alla sua famiglia e alla sua terra natale.

Furiosa, George Miller: "Ecco perché ho sostituito Charlize Theron con Anya Taylor-Joy"

Le star Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth sono intervenute recentemente al CinemaCon di Las Vegas per anticipare nuove esplosive riprese del prequel in attesa del debutto sulla Croisette.

"È una storia di speranza incessante", ha detto Taylor-Joy, elogiando la scenografia, la regia e la sensibilità di George Miller la sua abilità di "dipingere - letteralmente - ogni scena".