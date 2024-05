Furiosa: George Miller non esclude la realizzazione di un sequel ambientato dopo Fury Road

George Miller ha introdotto il personaggio di Furiosa in Mad Max: Fury Road e ora ha riportato sugli schermi il personaggio, affidadolo a Anya Taylor-Joy, ma il regista non esclude che in futuro venga realizzato un film sequel.

A Cannes il filmmaker ha presentato il progetto ambientato nel passato della saga che potrebbe quindi espandersi anche nella direzione opposta.

Come si era interrotta la storia

In Mad Max: Fury Road Furiosa è stata interpretata da Charlize Theron e, al termine del film, ottiene il controllo sulla Cittadella e rivolge a Max Rockatansky un ultimo sguardo.

George Miller ha ora sottolineato: "Ho spesso avuto delle ipotesi riguardanti quello che accade quando Furiosa va alla Cittadella su quella piattaforma alla fine e saluta Max che va ad avventurarsi nella Wasteland. Spesso penso: 'Cosa fa, seduta in cima alla gerarchia dominante? Cade nella trappola come la maggior parte dei rivoluzionari?' L'eroe di ieri diventa il tiranno di domani, che è una situazione davvero classica nella narrazione".

Mad Max: Fury Road, Charlize Theron in una rocambolesca scena del film

Furiosa, il ritorno della saga di Mad Max: George Miller pronto a bissare il successo di Fury Road?

La continuazione della storia

Da tempo si parla di un possibile sequel di Mad Max: Fury Road, tuttavia per ora il progetto è ancora in sospeso dopo le prime fasi dello sviluppo.

I fan potrebbero quindi prossimamente dare uno sguardo anche a un'altra fase della vita di Furiosa, ma nell'attesa possono tornare indietro, a circa 15-20 anni prima degli eventi con star Theron e Tom Hardy, grazie al nuovo film di Miller.

Gli spettatori non possono tuttavia attendersi molti momenti "tranquilli" in cui Furiosa è ancora una bambina: il regista era infatti interessato a quando ormai è una giovane adulta, va in moto, combatte ed è pronta a entrare in azione.

Nel film hanno recitato anche Chris Hemsworth nei panni di Dementus, Tom Burke che è Praetorian Jack, Lachy Hulme nel ruolo di Immortan Joe, e Alyla Browne che interpreta Furiosa da ragazzina. Miller ha scritto il prequel insieme a Nico Lathouris.