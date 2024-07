Furiosa: A Mad Max Saga, aperti i preorder dell'edizione Steelbook 2 (4K Ultra HD + Blu-Ray) del film

Dopo il gigantesco successo riscosso da Mad Max: Fury Road, George Miller ci ha provato di nuovo portando al cinema Furiosa: A Mad Max Saga. L'obiettivo della macchina da presa questa volta è spostato altrove, lontano dal personaggio che tutti conoscono così da concentrarsi su una storia, prequel, praticamente inedita ma che comunque conserva tutte le caratteristiche tipiche del mondo che gli appassionati hanno imparato ad amare e seguire nel corso degli anni. Tornano gli inseguimenti mozzafiato e rocamboleschi nel deserto di un mondo spento e abbandonato a se stesso, tornano i nomi altisonanti sentiti in precedenza e, in parallelo, una storia di formazione sempre e comunque fuori dalle righe.

Partendo da tutto ciò vogliamo segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, sono aperti i preorder della Steelbook 2 (4K Ultra HD + Blu-Ray) di Furiosa: A Mad Max Saga. Sul sito, nel mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 29,99€ preordinabile prima della sua uscita, fissata al 31 dicembre 2024, con "prenotazione al prezzo minimo garantito" (trovate i dettagli di questa prenotazione su Amazon). Per ulteriori informazioni vi invitiamo a passare dal box qui sotto o, in alternativa, a cliccare a questo indirizzo.

Il fascino di Furiosa e del mondo in cui si muove

Come anticipato sopra, con Furiosa: A Mad Max Saga ci troviamo ad assistere alla storia delle origini della stessa Furiosa, personaggio visto in precedenza sul grande schermo. Partendo dai dettagli su di lei accennati prima, si genera un viaggio fatto di momenti duri e scontri senza sosta, in cui vediamo la giovane reagire alle sorti devastanti di un mondo in rovina e senza scrupoli. Al fianco della protagonista principale, interpretata da Anya Taylor-Joy, troviamo anche il personaggio di Dementus (Chris Hemsworth), un pazzo sociopatico che si rivelerà essere una presenza costante nella sua vita.

Furiosa, la reazione di Charlize Theron: "È un film bellissimo"

Se anche voi siete fan del mondo di Mad Max, non lasciatevi scappare la chance di preordinare la Steelbook 2 (4K Ultra HD + Blu-Ray) di Furiosa: A Mad Max Saga su Amazon.