Furiosa: la tragica storia delle origini e il legame col villain di Chris Hemsworth svelati al CinemaCon

Un nuovo video di Furiosa: A Mad Max Saga mostrato al CinemaCon di Las Vegas ha svelato nuovi importanti dettagli sulla tragica storia delle origini del personaggio di Anya Taylor-Joy e sul legame col villain di Chris Hemsworth, il signore della guerra a capo di una gang di motociclisti Dementus.

Furiosa: A Mad Max Saga - una scena del film

Quinto capitolo della saga di Mad Max e prequel diretto di Mad Max: Fury Road, Furiosa: A Mad Max Saga sarà il film di apertura del prossimo Festival di Cannes. Anya Taylor-Joy interpreta una versione più giovane della futura Imperatrice Furiosa, interpretata da Charlize Theron in Fury Road. Il cast comprende Angus Sampson, Nathan Jones e Tom Burke.

La descrizione del materiale video: tre capitoli

Furiosa: A Mad Max Saga - una scena del film

Come rivela Screen Rant, il materiale video svelato al CinemaCon di Las Vegas era diviso in tre capitoli: L'inizio della sua odissea, Il risveglio della guerriera e Cavalca nella vendetta. Il primo capitolo mostra Furiosa che ricorda sua madre e poi incontra il cattivo di Hemsworth, Dementus, prima che sua madre venga uccisa davanti ai suoi occhi. Più tardi, Dementus la cede a Immortan Joe. Il secondo capitolo mostra una lunga sequenza sul camion simile a Fury Road. Il terzo rivela spettacolari acrobazie, comprese furiose cavalacate in moto attraverso le rocce dei seguaci di Immortan Joe. Nel film, Furiosa andrà alla disperata ricerca di vendetta per la perdita di sua madre e dell'infanzia, il che la contrapporrà a Dementus.

Quanto mostrato finora indicherebbe che i collegamenti del nuovo film con Mad Max: Fury Road saranno tutt'altro che superficiali. Oltre al ritorno del personaggio di Furiosa e di altre figure del primo film, scopriamo come il villain Immortan Joe (qui interpretato da Lachy Hulme anziché dal defunto Hugh Keays-Byrne) sarà ancora un elemento chiave della trama. Anche se non è chiaro quanto apparirà la madre di Furiosa nel film, sembra che la sua influenza sulla figlia sarà ben evidente. Anche il legame del personaggio con Dementus si rivelerà probabilmente ancora più complesso e pericoloso di quanto anticipato finora, potrebbe arrivare addirittura a rivaleggiare con lo stesso Immortan Joe, ma questo lo scopriremo più avanti con l'arrivo del film al cinema.