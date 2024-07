Furiosa, la reazione di Charlize Theron: "È un film bellissimo"

Padrona di casa al quarto block party annuale per il suo Charlize Theron Africa Outreach Project, la star di Fast X ha commentato pubblicamente il nuovo film della saga di Mad Max, Furiosa, diretto da George Miller e interpretato da Anya Taylor-Joy.

Il personaggio protagonista è proprio quello interpretato da Theron nel film del 2015 al fianco di Tom Hardy. Taylor-Joy interpreta una versione più giovane nel prequel che racconta le vicende antecedenti a quanto raccontato in Fury Road.

Legame tra attrici

Intervistata da The Hollywood Reporter, Theron ha espresso il suo entusiasmo per Furiosa:"È incredibile, un film bellissimo. Io e Anya Taylor-Joy abbiamo cercato davvero di metterci in contatto. Si potrebbe fare una commedia su questo ma è uno di quei casi in cui continuiamo ad incontrarci in posti in cui non abbiamo tempo per parlare davvero, quindi siamo costantemente al punto in cui ci diciamo che dobbiamo vederci. E poi la vita prende il sopravvento. Ma succederà quando sarà il momento giusto".

Charlize Theron in Mad Max: Fury Road

Al momento, Charlize Theron è molto impegnata con la sua organizzazione lanciata nel 2007 per sostenere la salute e la sicurezza dei giovani in Sudafrica. La star è nata in Sudafrica e i programmi della sua organizzazione hanno raggiunto oltre 4 milioni di giovani sin dal suo lancio, concentrandosi su temi come AIDS, salute sessuale e riproduttiva, educazione e violenza di genere.

"Vorrei essere stata più calma" ha confessato l'attrice in merito a diciassette anni fa, quando nacque l'organizzazione "riguardo al fatto che non si cambia tutto dall'oggi al domani. Penso che quando abbiamo iniziato fosse tutto molto travolgente perché questi sono problemi davvero grandi, non sono facili da risolvere e purtroppo esistono da molto tempo".

L'evento di sabato, nei pressi degli Universal Studios, ha supportato anche l'avvento del nuovo film della major, Twisters. Theron ha posato al fianco delle star del film Glen Powell, Daisy Edgar-Jones e Brandon Perea e del regista Lee Isaac Chung.