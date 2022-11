Super Mario Bros. Il Film, Anya Taylor-Joy svela la Principessa Peach in versione Halloween (FOTO)

In attesa dell'arrivo al cinema di Super Mario Bros. Il Film, la protagonista femminile Anya Taylor-Joy ha offerto uno sguardo alla sua Principessa Peach mostrandola in una inedita versione horror nelle foto pubblicate su Instagram.

Grande è l'attenzione dei fan sull'adattamento del popolare videogioco Nintendo. L'uscita del primo trailer di Super Mario Bros. Il Film ha scatenato le lamentele dei fan, delusi dal doppiaggio di Chris Pratt, che dà voce all'idraulico Mario.

Il cast include anche il mattatore Jack Black nei panni di Bowser, Charlie Day è Luigi, fratello di Mario, e Anya Taylor-Joy interpreta la Principessa Peach, che scopiamo in versione horror in onore di Halloween. La corona gialla del personaggio e il vestito rosa sono presenti, anche se Taylor-Joy ha dato la sua interpretazione stilistica all'iconico vestito del personaggio.

Tutto quello che sappiamo sul ruolo della Principessa Peach di Anya Taylor-Joy

Non si conoscono molte informazioni sul ruolo della Principessa Peach di Anya Taylor-Joy in Super Mario Bros. Il Film. Se i videogiochi sono indicativi, Peach sarà una damigella in pericolo che Mario lotta per salvare. Questo è tradizionalmente il ruolo che occupa in vari giochi di Mario. Tuttavia, è possibile che il film in arrivo fornirà una versione più moderna e intraprendente del personaggio della Principessa Peach, il che darebbe ad Anya Taylor-Joy un ruolo più centrale. In caso contrario, la cattura della Principessa Peach da parte di Bowser potrebbe essere ciò che motiva Mario a mettesi in moto per salvare la situazione.

Super Mario Bros. Il Film arriverà nei cinema nel corso del 2023.