Furiosa, Anya Taylor-Joy sognava di radersi la testa: 'Poi George Miller mi ha visto e ha cambiato idea'

Anya Taylor-Joy non avrà il cranio rasato come Charlize Theron nel prequel Furiosa per via della scelta del regista George Miller.

Anya Taylor-Joy, ha rivelato la sua eccitazione nell'interpretare la protagonista di Furiosa: A Mad Max Saga, svelando la sua unica delusione: non essersi potuta radere la testa come Charlize Theron, che ha interpretato il personaggio in Mad Max: Fury Road.

Parlando con Empire Magazine, Anya Taylor-Joy ha parlato del processo dietro le quinte per dare vita al suo personaggio. "Mi sono sentita così ferocemente protettiva nei confronti di Furiosa e ferocemente protettiva nei confronti dei suoi interessi", ha spiegato. "Ero così entusiasta di radermi la testa. Poi George mi ha visto nella vita reale e ha detto: 'No, non possiamo!'"

Parlando del prequel di Mad Max: Fury Road, il regista ha specificato: "La storia è la saga di Furiosa, di come lei viene sottratta alla sua famiglia e trascorre il resto della sua vita cercando di tornare indietro. La storia si svolge in tre giorni e due notti. Questo film segue la storia che si sviluppa direttamente in Fury Road, per 15 anni." Nel film compaiono anche Chris Hemsworth nel ruolo del cattivo Dr Dementus e Yaha Abdul-Mateen II in un ruolo non ancora specificato.

Chris Hemsworth, un cattivo da paura

Chris Hemworth compare a fianco della sua moto nella nuova immagine di Furiosa: A Mad Max Saga. Del suo personaggio, Dr Dementus, non si sa molto, ma Hemsworth ha parlato apertamente della sua malvagità alla fine dell'anno scorso. "È violento, folle e brutale", ha osservato. "Ma allo stesso tempo possiede un carisma manipolatore. Ha imparato a governare con il pugno di ferro in un mondo in cui o uccidi o sei ucciso."

L'uscita italiana di Furiosa: A Mad Max Saga è prevista per maggio.