Furiosa, Anya Taylor-Joy: "George Miller ha tagliato una mia scena perché troppo brutale e sanguinosa"

Anya Taylor-Joy ha rivelato di aver spinto George Miller a girare un momento brutale in Furiosa: A Mad Max Saga che simboleggiasse la "rabbia femminile", ma la scena è stata tagliata.

L'attrice ha raccontato a GQ di aver creato una scena in cui la sua Furiosa tagliava la lingua di Dementus (Chris Hemsworth), e la rivista l'ha descritta come il tentativo di Taylor-Joy di "far impazzire" Miller.

Furiosa: A Mad Max Saga, l'urlo di Anya Taylor-Joy

La rabbia di Anya Taylor-Joy

Il momento cruento non è stato inserito nel montaggio finale del film, ma Taylor-Joy ha dichiarato di aver conservato una protesi della lingua di Dementus, che si trova in una piccola scatola di plastica a casa sua.

"Per me era molto importante che il confronto tra Furiosa e Dementus fosse fisico e che fosse duramente conquistato", ha detto. "Ne aveva bisogno; lei ne aveva bisogno. Penso che ci sia qualcosa nel vedere questa persona rivolgersi a qualcosa di più carnale dentro di sé".

Taylor-Joy ha aggiunto che il film le ha permesso di attingere alla sua rabbia femminile. "Per molto tempo l'unico momento in cui mi sono arrabbiata è stato per conto di altre persone. Ho sempre interiorizzato questa cosa del 'ho fatto qualcosa di sbagliato. Se mi trattate male, è perché sono io il problema'. E sono così grata a Furiosa, perché c'è stato un momento in cui ho iniziato ad arrabbiarmi per me stessa", ha detto.

Le previsioni del box-office

Furiosa: A Mad Max Saga punta a un esordio globale di 80-85 milioni di dollari quando sarà presentato negli Stati Uniti il 24 maggio. Il film ha ricevuto una standing ovation di 7 minuti e 50 secondi dopo la proiezione al Festival di Cannes.

Furiosa, Chris Hemsworth sul Dr. Dementus: "È un personaggio malvagio e complicato"

Nella sua storia delle origini, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri e cade nelle mani di una grande orda di motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus (Hemsworth). Ma poi si trasferisce da Joe (Tom Burke). Alla fine, la sua lealtà non è più riposta in nessuno, poiché stringe un legame con un guerriero misterioso e canaglia nel mezzo della Terra Desolata, mentre i due si alleano per prendere un bene prezioso, il petrolio, nelle loro mani.