Furiosa, Chris Hemsworth sul Dr. Dementus: "È un personaggio malvagio e complicato"

Chris Hemsworth si è recentemente aperto a proposito del ruolo del Dr. Dementus che l'attore australiano interpreterà in Furiosa, l'attesissimo prequel di Mad Max: Fury Road. Hemsworth ha rilasciato un'intervista pubblicata da Vanity Fair relativa alla sua esperienza sul set.

"Ho girato il nuovo prequel di Fury Road, che fa parte della saga di Mad Max, con George Miller. Ho detto al mio agente: 'È lì che voglio trascorrere le mie ore di lavoro, con qualcuno che è gentile, collaborativo e interessante", ha spiegato la star di Thor.

"Il Dr. Dementus? È un individuo molto complicato, in qualche modo malvagio. Il fatto è che tu non credi di esserlo, voglio dire che fin dall'inizio ho trovato il modo di difendere le sue azioni, di entrare in empatia con lui e di capirlo. Quello era il mio lavoro. Ha un lato oscuro e uno luminoso, caratteristiche con cui non ho mai fatto i conti prima d'ora", ha concluso l'attore.

La sinossi di Furiosa recita: "Mentre il mondo cade, la giovane Furiosa, che si trova nel Luogo Verde delle Molte Madri, viene rapita e finisce nelle mani di un gruppo di motociclisti guidati dal signore della guerra Dementus. Mentre sfrecciano nelle terre desolate, giungono nella Citadella guidata da Immortan Joe. Mentre i due tiranni iniziano una guerra per il dominio, Furiosa deve sopravvivere e trovare i mezzi per tornare a casa."