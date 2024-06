Furiosa, George R.R. Martin deluso: "Ecco perché non è il miglior film di Mad Max"

Per l'autore di Game of Thrones, l'ultimo capitolo della saga di George Miller non è il migliore e spiega anche il perché

"Furiosa: A Mad Max Saga non è il miglior film del franchise", ha spiegato l'autore di Game of Thrones George R.R. Martin.

I risultati al box-office sono stati deludenti per il quinto film della saga di George Miller: ha incassato solo 144 milioni di dollari in tutto il mondo dopo tre settimane dall'uscita. Il pubblico non si è fiondato nelle sale, nonostante la promessa di un'esperienza coinvolgente sul grande schermo, ma la critica ha prontamente elogiato il film, come dimostra il 90% di gradimento su Rotten Tomatoes.

Anche Martin ha apprezzato tantissimo Furiosa, ma ha sostenuto che Interceptor, il guerriero della strada e Mad Max oltre la sfera del tuono siano migliori dell'ultimo capitolo della saga di Mad Max, e per lui sono anche migliori dell'acclamato Fury Road.

La giovane Furiosa

"Non c'è un regista action migliore di George Miller"

Martin ha iniziato col fare i complimenti a Miller come regista eccezionale: "La settimana scorsa ho visto Furiosa su uno schermo Imax. L'ultimo film di Mad Max... anche se, stranamente, senza Mad Max. Non credo che esista un regista d'azione migliore di George Miller. I combattimenti sono spettacolari, soprattutto in Imax".

Tuttavia, per l'autore non è il miglior film del franchise soprattutto in relazione al budget a disposizione: "Questa volta Miller disponeva di un budget molto più elevato. Credo che il Mad Max originale sia stato realizzato con gli spiccioli trovati nei cuscini del suo divano. Furiosa è probabilmente costato più dei primi quattro film di Max messi insieme".

Gli elogi per Furiosa non sono mancati: "Data la sua struttura, sembra quasi di vedere cinque film in uno, o forse di tre stagioni di una serie televisiva. Mi è piaciuta Anya Taylor Joy, che ha interpretato Furiosa questa volta. Anche la ragazza che interpretava Furiosa da bambina è stata brava. Mi sono piaciuti anche Tom Burke (Praetorian Jack) e Chris Hemsworth nel ruolo di Dementus... e la Cittadella è un bel set, anche se è stata usata con maggior impatto in Fury Road".

Furiosa: A Mad Max Saga crolla al box-office: il confronto con Fury Road è impressionante

L'autore continua però a preferire i vecchi Mad Max con Mel Gibson: "Nel complesso, però, Mad Max 2 rimane il mio film preferito della saga. Furiosa e Fury Road hanno entrambi i loro meriti, ma li classificherei comunque al di sotto del secondo e del terzo film con Mel Gibson. I nuovi film sono più grandi e costosi e le scene d'azione sono enormi... ma la costruzione del mondo, i personaggi secondari e le storie non sono paragonabili".