Furiosa: Anya Taylor-Joy ha annunciato la fine delle riprese

La produzione di Furiosa è stata finalmente completata, a confermarcelo è stata Anya Taylor-Joy che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post per annunciare la conclusione delle riprese. Nel suo messaggio l'attrice ha elogiato il cast e la troupe del film, esprimendo la sua gratitudine per aver avuto l'opportunità di lavorare con loro, sottolineando che questa esperienza l'ha resa "più forte di quanto non avesse mai pensato di poter essere".

"Che razza. Di. Corsa", così Anya Taylor-Joy apre il suo post, accompagnandolo con una serie di fotografie, per poi continuare, "Grazie a chi è venuto sulla terra desolata, grazie ai pazzi che si sono scatenati con me su e giù per questo paese. Grazie al regista più divertente, più resistente, il più talentuoso con cui abbia lavorato. È stato un onore e un privilegio creare questo film con tutti voi... Grazie per avermi reso più forte di quanto non avessi mai pensato di poter essere. Fuoco, sangue e benzina, sono Furianya".

In base a quello che sappiamo Furiosa ruoterà attorno alla storia della protagonista, rapita dal posto che considera casa sua e trascinata in un contesto di guerra e conflitti di potere da una grande orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus.

Questo nuovo arco narrativo si concentra quindi sulle origini di Furiosa, precedentemente interpretata da Charlize Theron. Anche se Mad Max: Fury Road non ottenne un grandissimo successo al botteghino, gli elogi della critica e l'interessamento dei fan lo hanno ben presto reso un cult che adesso si prepara a tornare.

Furiosa uscirà nelle sale il 24 maggio 2024.